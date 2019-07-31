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31июля
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сегодня, 13:00 0

В Приамурье запрет охоты на косулю продлили еще на год

В Приамурье запрет охоты на косулю продлили еще на год
Фото: pixabay.com

В Амурской области запретили охотиться на косулю до 1 августа 2020 года. Такое решение было принято по постановлением губернатора Василия Орлова. Официальный документ датирован 26 июля.

Изначально запрет был введен на один год – с 1 августа 2018 года «в связи с неудовлетворительным состоянием численности этих животных, которая значительно сократилась из-за браконьеров, волков и пожаров».

Несмотря на принятые меры по охране косуль, за год действия запрета поголовье не восстановилось, и по согласованию с Минприроды России охота будет закрыта еще на год, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.

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#животные

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