В Приамурье запрет охоты на косулю продлили еще на год

В Амурской области запретили охотиться на косулю до 1 августа 2020 года. Такое решение было принято по постановлением губернатора Василия Орлова. Официальный документ датирован 26 июля.

Изначально запрет был введен на один год – с 1 августа 2018 года «в связи с неудовлетворительным состоянием численности этих животных, которая значительно сократилась из-за браконьеров, волков и пожаров».

Несмотря на принятые меры по охране косуль, за год действия запрета поголовье не восстановилось, и по согласованию с Минприроды России охота будет закрыта еще на год, сообщает управление по охране животного мира Амурской области.