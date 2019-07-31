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31июля
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сегодня, 12:47 0

В России упростили получение автомобильных номеров

В России упростили получение автомобильных номеров
Фото: www.avtovzglyad.ru

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, специализированные организации и должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки транспортных средств и основных их компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Кроме того, вводится новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за пределы территории России, а также базовых транспортных средств или шасси, перегоняемых к конечным производителям.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Как пишет РИА Новости, в феврале ФАС предложила установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта. Согласно документу, автомобильные номера не должны стоить дороже двух тысяч рублей, номера для мотоциклов, тракторов, прицепов и другого транспорта — полутора тысяч рублей.

Регистрация транспортного средства с выдачей бумажного свидетельства обойдется в 500 рублей, пластикового — 1,5 тысячи рублей.

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#транспорт

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