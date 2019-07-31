Почти 139 тысяч гектаров посевов пострадали от наводнения в Приамурье

По оперативным данным специалистов отделов сельского хозяйства муниципальных районов Амурской области, на сегодняшний день от переувлажнения почвы пострадали посевы сои и зерновых культур на площади 123 182 гектаров. От затопления пострадали посевы на площади 14 431 гектаров.

Так, переувлажнение отразилось на посевах в Тамбовском районе (42 237 гектаров), в Михайловском (42 447 гектаров), в Октябрьском (12 032 гектаров), в Ивановском (12 935 гектаров), в Константиновском (5 794 гектаров), в Белогорском (1 450 гектаров), в Зейском (480 гектаров), Архаринском (375 гектаров), Серышевский (7 гектаров), Мазановском (5 215 гектаров), Свободненский (100 гектаров), Шимановский (110 гектаров).

От затопления пострадали посевы в Мазановском районе (12 370 гектаров), в Серышевском (970 гектаров), в Свободненском (651 гектаров), в Белогорском (440 гектаров). От града пострадали 1 340 гектаров земель: в Бурейском 210 гектаров, в Константиновском 255 гектаров, в Ромненском 857 гектаров. Итого предварительно пострадали 150 хозяйств на площади 138 953 гектаров.

По данным Амурского ЦГМС, в настоящее время в трех районах (Тамбовский, Белогорский, Серышевский) сформировалось опасное агрометеорологическое явление «переувлажнение почвы». В настоящее время в этих районах также отмечается полегание зерновых культур, что осложнит уборку.

На некоторые поля районные комиссии на автосредствах пока добраться не могут из-за сильного переувлажнения и затопления, в некоторых районах для оценки посевов привлекают авиацию, квадрокоптеры. По мере обследования площади пострадавших посевов, возможно, будут увеличиваться, возможен также уход воды.

Пострадавшими хозяйствами разрабатываются мероприятия по ремонту полевых дорог, очистке каналов для сброса воды, проводится мониторинг пострадавших посевов сои для дальнейшей обработки против болезней.

О последствиях говорить пока преждевременно. Гибель сельскохозяйственных культур в настоящее время уточняется. Продолжается обследование и мониторинг посевов, сообщает правительство региона.