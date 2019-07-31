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31июля
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Десять пострадавших в автобусе: появились подробности ДТП в Шимановском районе

Десять пострадавших в автобусе: появились подробности ДТП в Шимановском районе

Пресс-служба УМВД России по Амурской области опубликовала подробности ДТП, которое произошло 30 июля в Шимановском районе. Ранее сообщалось, что в аварии два человека погибли и два пострадали. Как оказалось, пострадавших – в той или иной степени – значительно больше.

По данным ведомства, 30 июля в 17:35 на автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Предварительно, водитель легковушки в условиях сильного дождя не справился с управлением, допустил наезд на леерное ограждение. После этого машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным микроавтобусом.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще двое пассажиров легковушки травмированы. Находившиеся в салоне автобуса 10 пассажиров, в том числе двое 2006 и 2016 годов рождения, получили ушибы, а одна пассажирка госпитализирована с переломом плеча.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Выясняются условия и обстоятельства, ставшие причиной автоаварии.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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