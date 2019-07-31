Десять пострадавших в автобусе: появились подробности ДТП в Шимановском районе

По данным ведомства, 30 июля в 17:35 на автодороге в Шимановском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Предварительно, водитель легковушки в условиях сильного дождя не справился с управлением, допустил наезд на леерное ограждение. После этого машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным микроавтобусом.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще двое пассажиров легковушки травмированы. Находившиеся в салоне автобуса 10 пассажиров, в том числе двое 2006 и 2016 годов рождения, получили ушибы, а одна пассажирка госпитализирована с переломом плеча.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Выясняются условия и обстоятельства, ставшие причиной автоаварии.