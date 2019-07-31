В Белогорье начало топить приусадебные участки

Белогорье по-прежнему остается под особым вниманием городских властей. Так называемый «нижний» поселок является одним из наиболее опасных районов Благовещенска на пути прохождения паводка. 30 июля на дороге у железнодорожной насыпи пошли грунтовые воды, частично подтоплены приусадебные участки трёх домовладений.

Благодаря двум дамбам, возведённым в прошедшие выходные, большая вода с Зеи в село не заходит.

Для откачки грунтовых вод в село оперативно прибыли спасатели, задействована специализированная техника: пожарная насосная станция пожарного гарнизона ГУ МЧС России по Амурской области, две мотопомпы. 31 июля привлечены ещё три мотопомпы.

С жителями улиц, входящих в зону потенциального подтопления, еще раз были проведены информационные встречи о необходимости эвакуировать скот, обеспечить безопасность имущества. На базе местной школы в полной готовности развернут пункт временного размещения на 60 мест.

По информации амурского Гидрометцентра, паводок на Зее в районе села Белогорье проходит в пределах прогноза. По состоянию на 8 часов утра 31 июля уровень реки в Белогорье составляет 724 (+29 сантиметров). Максимальные отметки ожидаются 1-2 августа, сообщает администрация Благовещенска.