Белогорск ночью затопило: уровень воды будет выше, чем в 2013 году

Фото: администрация г. Белогорска

В реке Томь в районе Белогорска вода за сутки поднялась на 32 сантиметра, ее уровень составил 425 сантиметров по нескольким улицам Набережной, Толстого, Береговой, Полевой, Озерной. В поселке Старица вода заходит в дома.

«Неблагожелательные прогнозы МЧС и гидрологов все-таки сбылись – сегодня ночью в Белогорск пришла большая вода. Это пятое наводнение на последние 9 лет. Я хоть и не климатолог, но с климатом действительно что-то происходит. Раньше, говорят, наводнения происходили раз в 15-20 лет», – сообщил в своем инстаграм-аккаунте мэр Белогорска Станислав Мелюков.

По прогнозам мэра, наводнение 2019 года превысит показатели 2013-го. Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В 2013-м максимум составил 430 сантиметров.

«Дамба, построенная городом устояла, но… утонула. Она сдерживала воду, не позволив разлиться реке раньше. Причины паводка – июльские дожди. Они превысили все нормы. По мнению специалистов, столь значительный подъем воды в Томи обусловлен еще и тем, что ее подперла Зея, куда она впадает и которая тоже поднялась. По-простому: давануло сверху и подперло снизу», – пояснил Станислав Мелюков.

Под водой оказались все дачные участки Междуречья, часть домов возле Томи по улицам Набережной, Толстого, Береговой, Полевой, Озерной. На Старице вода начала заходить в дома со стороны улицы Релочной, Снеговой, перемыло подъезд на Старицу.

«Город был готов к этой ситуации, принимались соответствующие меры. Сейчас главное – без происшествий пройти этот паводок. Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, информация о принимаемых мерах оперативно доводится через СМИ и социальные сети. И, главное, всем пострадавшим от наводнения, безусловно, окажем помощь. В каком объеме и в каком виде (материальном или натуральном) будет объявлено дополнительно», – сообщил глава города.



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