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сегодня, 11:03 6

В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30

В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30
Фото: Амур.инфо

По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три. Они находятся на территории 10 муниципальных образований (9 районов и 1 городского округа).

Вода подтопила 611 частных жилых домов, в которых проживают 1 308 человек, из них 257 – дети; 968 придворовых территорий (+48 за сутки); 224 дачных участка подтоплено в Белогорске. Вода залила 28 участков автомобильных дорог.

Без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения – 15 населенных пунктов (-2 за сутки).

Всего эвакуировано 2 363 человека, в том числе 753 ребенка. В ПВР размещено 549 человек, из них 236 детей. У родственников находятся 1 814 человек, из них 517 детей,

На территории региона развернуто 7 пунктов временного размещения: в Селемджинском районе – 3 ПВР, 2 – в Свободненском районе, по одному – в Мазановском и Белогорском районах. При ухудшении обстановки готовы принять население 17 ПВР общей вместимостью до 3 236 человек.

Доставлена гуманитарная помощь в село Новокиевский Увал, в поселок Норск, в поселок Февральск, село Придорожное. Всего с нарастающим итогом доставили более 30 тонн бутилированной воды, хлеба, консервов, овощей, продуктов питания, комбикорма.

Для усиления федеральной группировки из Хабаровска в Амурскую область прибыло 160 человек, воздушные суда и техника.

В связи с повышением уровня воды в реке Томь и в превентивных целях досрочно завершена смена на базе отдыха «Красный Яр». Всего там находилось 89 человек, в том числе 59 детей.

В превентивных целях досрочно завершена смена в ДОЛ «Колосок» Благовещенска. Всего в лагере находилось 269 человек, в том числе 228 детей.

За прошедшие сутки специалистами амурского МЧС велись мониторинг гидрологической обстановки, информирование население, оказывалась адресная помощь. Проведена расчистка от мусора 6 придомовых территорий (вынос мебели, снятие вещей с чердаков). Врачом специализированной пожарно-спасательной части оказана медицинская помощь населению.

Населению привезли раздали 400 литров питьевой воды (с нарастающим итогом – 1 800) и 80 буханок хлеба (с нарастающим итогом – 340). Проведена дезинфекция 1,8 километра ливневых каналов. Собрано и вывезено 6 кубометров мусора. Откачана вода из подпольев 2 домов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    25 минут назад

    "... За прошедшие сутки специалистами амурского МЧС велись мониторинг гидрологической обстановки, информирование население, оказывалась адресная помощь. Проведена расчистка от мусора 6 придомовых территорий (вынос мебели, снятие вещей с чердаков)...". Может чего то недопонимаю, при чём здесь специалисты МЧС, и расчистка от мусора придомовых территорий? Ключевое слово - специалисты. Или это входит в их предназначение?... Не забуду ситуацию, связанную с ЧС, разморозкой тепловых сетей в одном поселении. В экстренном порядке завезли материалы, оборудование для устранения ЧС, включая печки "Буржуйки", которые были установлены в пострадавших домах. Через пару дней с коллегой, делаем поквартирный обход. В очередном доме картина: лежит на диване куча шуб-одеял, а в доме "дубак" - пар идёт. И тут куча начинает шевелится, и из под неё показывается молодой мужик, по виду - бич бичом. Спрашиваем, мол, что печку то не топишь, холодно же. И это "создание" заявляет: "А я, пострадавший! ВЫ дров занесите и печку растопите, чтобы мне тепло было...". И тут, меня... "порвало"... Это я к тому, что, не стОит на специалистов МЧС "вешать" хозяйственные работы, возможно где то, нужна их непосредственная помощь. Повторюсь, это личное мнение.

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    17 минут назад

    Кадет вы же читали , что губернатор запретил населению возвращаться

  • Kadet_84

    Kadet_84
    11 минут назад

    Если чЁ, то вёл речь о привлечении специалистов МЧС к расчистке придомовых территорий, а не о возвращении населения в свои пострадавшие дома.

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    9 минут назад

    так в вашем опусе речь идёт о ленивом народе

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Бинго-Бонго

    так в вашем опусе речь идёт о ленивом народе



    И это всё, что могут понять элдэпэрасты в комментарии про непрофильное использование специалистов МЧС!



  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    6 минут назад

    Олдлорд хватит за мной гоняться-это уже не серьёзно

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