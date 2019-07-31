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31июля
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В селах Селемджинского района разбирают завалы и дезинфицируют колодцы (фото)

В селах Селемджинского района разбирают завалы и дезинфицируют колодцы (фото)
Фото: правительство Амурской области

В Селемджинском районе начались работы по ликвидации последствий прохождения паводка. В поселках Норск и Бысса работают пожарные ПЧ-54. Они разбирают завалы, проводят обход домов, выносят мебель на просушку, дезинфицируют колодцы и восстанавливают заборы.

В ближайшие дни восстановительные работы начнут проводить и в Мазановском районе.

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В @adm_selemdzhinsky Селемджинском районе начались работы по ликвидации последствий прохождения паводка. ⚠Пожарные ПЧ-54 работают в п. Норск и Бысса: проводится обход домов с разьяснениями с сотрудником прокуратуры, разбирают завалы, выносят мебель на просушку, проводят откачку и дезинфекцию колодцев, восстанавливают заборы. ☝В ближайшее время восстановительные работы начнут проводить и в Мазановском районе. #февральск#бысса#норск#селемджинскийрайон#пожарные#вода#наводнение2019#

Публикация от Амурские спасатели (@amurskiespasateli)

Уровень Селемджи в районе Норска по данным на 8:00 31 июля составляет 562 сантиметра. За сутки он снизился на 59 сантиметров. Опасным явлением считается в Норске уровень реки в 700 сантиметров.

30 июля в Норске побывали губернатор Василий Орлов и глава амурского управления МЧС России Матвей Гибадулин.

«Село освобождается от воды. Не везде можно проехать. В погребах домов вода еще стоит. На сегодняшний день остаются подтопленными 58 домов и 3 социально значимых объекта. Подготовлен план мероприятий по каждому дому. В Норске остаются 80 человек – те люди, которые отсюда не выезжали. Сейчас они возвращаются в свои дома. Им оказываем адресную помощь. Развозим бутилированную воду, хлеб, спички, свечки – самое необходимое», – сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

В селе вместе с МЧС дежурит полиция. Спасатели не советуют людям самим добираться в Норск. «Дороги от Февральска до Норска нет, они полностью размыты. Очень много животных, в том числе и медведей», – пояснили в МЧС.

После того как дорожники восстановят проезд к селу, в Норск начнут завозить необходимое оборудование для просушки домов и стройматериалы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: правительство Амурской области

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#губернатор #МЧС #наводнение

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