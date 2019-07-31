Несколько сел Благовещенского района в августе отметят юбилей

Фото: администрация Благовещенского района

В субботу, 3 июля, село Михайловка отпразднует 150-летие. Юбилей село отметит праздничным концертом с участием артистов из Маркова, Сергеевки и Грибского, играми, выставками декоративно-прикладного искусства, дискотеками.

В программе чествования также предусмотрено угощение солдатской кашей от поваров местной заставы и румяными блинчиками, соревнования по волейболу и битва лучших стрелков, молодецкие забавы и фейерверк.

Неделей ранее, 27 июля, на своем 155-летии уже широко отгуляла Сергеевка. Праздник село встретило торговлей вкусностями, праздничной программой с песнями, танцами и теплыми поздравлениями, солдатской кашей от местной заставы и выступлением пограничников со своими четвероногими служивыми.

Победители конкурса на лучший двор получили в подарок поросенка, а самые активные участники игры «Счастливый случай» – двух молоденьких петушков. Также в рамках празднования памятной даты прошли спортивные состязания, состоялось награждение долгожителей и активных селян, а вечером все желающие смогли полюбоваться салютом.

17 августа 155-й день рождения будет отмечать село Новотроицкое, затем исполнится 85 лет селу Дроново. Также в списке августовских юбиляров – села Передовое (95 лет), Грязнушка (150 лет) и Ровное (100 лет).