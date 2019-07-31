В амурских паводках виноваты не только ливни, но и китайские реки, считает эксперт

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Притоки Амура, начинающиеся в Китае, дают немалую часть воды в Амурской области, поэтому нынешние паводки – на 30 % их заслуга. Такую оценку ситуации в Приамурье дал профессор Владимир Тетельмин.

«Мощный правобережный приток Амура на 30 % обеспечивает то, что мы сегодня наблюдаем. Такого рода большие ливни бывают не только на территории России, но и в Китае», – прокомментировал газете «Взгляд» бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что правительство думает выделить 400 миллиардов рублей на строительство нескольких противопаводковых ГЭС в Амурской области, однако они не уменьшат приток воды из Китая. Поэтому в теории риск паводков сохранится, если ливни прольются за границей России.

«Гидротехнические сооружения – это правильно. Надо взвешивать, что будет дешевле: строить только противопаводковые плотины или сочетая с ГЭС. Строить только плотину – достаточно дорогое дело и не такое надежное. Конечно, с ГЭС будет выгоднее», – считает Тетельмин.

На текущий момент функции регулирования паводков в регионе выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС. По словам Тетельмина, если бы заранее освободили емкость водохранилища и основную долю осадков приняла на себя плотина Зейской ГЭС, она во многом спасла бы Сибирь. То же самое касается и Бурейской ГЭС на левом притоке Амура.

Профессор предложил радикальное решение проблемы паводков – не осваивать территории, которые находятся в зоне риска. «Это касается не только Амура, но и Ангары, Лены. Когда идет ледоход, то по Лене все населенные пункты затапливаются. На Тулуне восстановили дамбы, а вторая волна паводка снова через гребень перехлестнула и затопила город. Дешевле и надежнее запретить строительство в этих местах», – считает Тетельмин.

Сейчас на территории Амурской области из-за паводка действует режим ЧС. МЧС предупредило о возможной второй волне паводков на Дальнем Востоке.