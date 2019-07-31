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сегодня, 10:34 22

В амурских паводках виноваты не только ливни, но и китайские реки, считает эксперт

В амурских паводках виноваты не только ливни, но и китайские реки, считает эксперт
Фото: instagram.com/tim0n050/

Притоки Амура, начинающиеся в Китае, дают немалую часть воды в Амурской области, поэтому нынешние паводки – на 30 % их заслуга. Такую оценку ситуации в Приамурье дал профессор Владимир Тетельмин.

«Мощный правобережный приток Амура на 30 % обеспечивает то, что мы сегодня наблюдаем. Такого рода большие ливни бывают не только на территории России, но и в Китае», – прокомментировал газете «Взгляд» бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что правительство думает выделить 400 миллиардов рублей на строительство нескольких противопаводковых ГЭС в Амурской области, однако они не уменьшат приток воды из Китая. Поэтому в теории риск паводков сохранится, если ливни прольются за границей России.

«Гидротехнические сооружения – это правильно. Надо взвешивать, что будет дешевле: строить только противопаводковые плотины или сочетая с ГЭС. Строить только плотину – достаточно дорогое дело и не такое надежное. Конечно, с ГЭС будет выгоднее», – считает Тетельмин.

На текущий момент функции регулирования паводков в регионе выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС. По словам Тетельмина, если бы заранее освободили емкость водохранилища и основную долю осадков приняла на себя плотина Зейской ГЭС, она во многом спасла бы Сибирь. То же самое касается и Бурейской ГЭС на левом притоке Амура.

Профессор предложил радикальное решение проблемы паводков – не осваивать территории, которые находятся в зоне риска. «Это касается не только Амура, но и Ангары, Лены. Когда идет ледоход, то по Лене все населенные пункты затапливаются. На Тулуне восстановили дамбы, а вторая волна паводка снова через гребень перехлестнула и затопила город. Дешевле и надежнее запретить строительство в этих местах», – считает Тетельмин.

Сейчас на территории Амурской области из-за паводка действует режим ЧС. МЧС предупредило о возможной второй волне паводков на Дальнем Востоке.

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#Дальний Восток #Китай #наводнение #происшествия #энергетика

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Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Julia13-13

    Julia13-13
    1 час назад

    Почему то мне кажется , что "Спасибо" нашим ГЭС за наводнение....

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    Julia13-13

    Почему то мне кажется , что "Спасибо" нашим ГЭС за наводнение....



    Неправильно, подумай еще.(если есть чем)

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    а как Зейская ГЭС может спасти Сибирь? Разве притоки Зеи сообщаются с сибирскими реками?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Nabivachev

    а как Зейская ГЭС может спасти Сибирь? Разве притоки Зеи сообщаются с сибирскими реками?



    Наверное да, если они потекут вспять)

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Дядя Саша

    Nabivachev

    а как Зейская ГЭС может спасти Сибирь? Разве притоки Зеи сообщаются с сибирскими реками?



    Наверное да, если они потекут в спять)



    Тогда мы наоборот затопим Сибирь)

  • invv

    invv
    1 час назад

    У всех этих министров и тех, кто в госдуме, явно проблемы с географией. Да и то верно, зачем она эта география - "Извозчики всюду довезут".

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Это какие такие китайские реки, Сунгари что ли? Так она ниже впадает. А паводок был на притоках Зеи - Норе, Селемдже. Причем тут вообще китайские притоки? Кто-нибудь понял?

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Хотя решение не строить ГЭС, а остановить строительство в опасных территориях, в целом, правильное.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    59 минут назад

    Энн

    Это какие такие китайские реки, Сунгари что ли? Так она ниже впадает. А паводок был на притоках Зеи - Норе, Селемдже. Причем тут вообще китайские притоки? Кто-нибудь понял?



    Они китайские через амур к нам в тыл на север зашли. А Сунгари всё это дело вдобавок подпёрла.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    59 минут назад

    Энн

    Это какие такие китайские реки, Сунгари что ли? Так она ниже впадает. А паводок был на притоках Зеи - Норе, Селемдже. Причем тут вообще китайские притоки? Кто-нибудь понял?



    не особо. может быть, речь не про текущий год и не только про Амурскую область, а вообще в принципе про бассейн Амура?

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    Поржал.

    бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин.

    В Госдуму не берут кого ни попадя. Там, похоже, собирают только идиотов и дебилов.

    Ну не был профессор за пределами Садового кольца, не знает он где Сибирь, где Зея.

    Китайские реки виноваты в наводнении на Селемдже!

    И это профессор кафедры экологии. А мы еще необразованную Калинину с ее эколухами пытаемся уму-разуму научить.

    А тут вона чо! Государство еще лучше эколухов готовит.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    43 минуты назад

    Хмык

    Ну не был профессор за пределами Садового кольца, не знает он где Сибирь, где Зея.



    Так самое интересное, что он коренной сибиряк

  • АРХИВАРИУС

    АРХИВАРИУС
    38 минут назад

    Да , с географией у москвичей как и с гидрологией очень плохо. А в потопе что ниже города Зея виноваты именно руководитель Зейской ГЭС поставленные из Москвы. Не знают они особенности амурских рек. И то что воду надо стравлять в июне и июле, а не пытаться заработать лишнюю копеечку и радоваться чужому горю затопив регион. Пока ГЭС принадлежала региону таких потоков небыло. Бурейская ГЭС начала скидывать воду недели три назад и не всеми стволами а частично. Зейская дождалась прихода паводков и открыла все 8

  • АРХИВАРИУС

    АРХИВАРИУС
    38 минут назад

    Да , с географией у москвичей как и с гидрологией очень плохо. А в потопе что ниже города Зея виноваты именно руководитель Зейской ГЭС поставленные из Москвы. Не знают они особенности амурских рек. И то что воду надо стравлять в июне и июле, а не пытаться заработать лишнюю копеечку и радоваться чужому горю затопив регион. Пока ГЭС принадлежала региону таких потоков небыло. Бурейская ГЭС начала скидывать воду недели три назад и не всеми стволами а частично. Зейская дождалась прихода паводков и открыла все 8

  • АРХИВАРИУС

    АРХИВАРИУС
    38 минут назад

    Да , с географией у москвичей как и с гидрологией очень плохо. А в потопе что ниже города Зея виноваты именно руководитель Зейской ГЭС поставленные из Москвы. Не знают они особенности амурских рек. И то что воду надо стравлять в июне и июле, а не пытаться заработать лишнюю копеечку и радоваться чужому горю затопив регион. Пока ГЭС принадлежала региону таких потоков небыло. Бурейская ГЭС начала скидывать воду недели три назад и не всеми стволами а частично. Зейская дождалась прихода паводков и открыла все 8

  • Daniil

    Daniil
    27 минут назад

    АРХИВАРИУС

    Да , с географией у москвичей как и с гидрологией очень плохо. А в потопе что ниже города Зея виноваты именно руководитель Зейской ГЭС поставленные из Москвы. Не знают они особенности амурских рек. И то что воду надо стравлять в июне и июле, а не пытаться заработать лишнюю копеечку и радоваться чужому горю затопив регион. Пока ГЭС принадлежала региону таких потоков небыло. Бурейская ГЭС начала скидывать воду недели три назад и не всеми стволами а частично. Зейская дождалась прихода паводков и открыла все 8



    дилетантизм какой. да ещё и ярый, с наездом на профессоров. надо же)))

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    21 минута назад

    ...приняла на себя плотина Зейской ГЭС, она во многом спасла бы Сибирь...

    Цитата дня)

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад

    Ну вот!

    Оказывается китайцы виноваты в наших паводках!

    А народ всё на вырубленный лес да ГЭСы валит!

    Спасибо хениям из мАсквы, теперь будем знать, кто виноват и что делать! )))

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    12 минут назад

    Зато, теперь понятно, на ком лежит основная вина в наводнении. Это конечно же китайцы, так как реки ихние. Во всем виноваты китайцы :)

  • foxik62

    foxik62
    9 минут назад

    Вечный поиск виноватых на стороне. Наводнения были, есть и будут. И человек бессилен, а во многих случаях виновник бедствий. Природой предусмотрен обмен воды и того биологического разнообразия, что есть в водной среде. Рыба, и другая живность в итоге обмениваются генетическим материалом друг с другом.

  • Алхимик

    Алхимик
    3 минуты назад

    Все обломалось в доме Смешанских.....

  • Алхимик

    Алхимик
    3 минуты назад

    Все обломалось в доме Смешанских.....

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