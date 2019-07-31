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Для борьбы с паводком в Амурской области наращивают силы военных

Для борьбы с паводком в Амурской области наращивают силы военных
Фото: structure.mil.ru

В Амурской области вдвое увеличено число военнослужащих, которые помогают бороться с паводком. Привлекается также военная техника.

В районе города Свободный численность военных увеличена до 150 человек. Местному населению помогают служащие соединения железнодорожных войск Восточного военного округа.

Решение выделить подразделение для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зее было принято на основании заявки губернатора Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.

Военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск округа для повышения уровня дамбы отсыпали около 2 500 кубометров грунта, уложили более 2 000 мешков с песком. Для устранения брешей и промоин в гидротехническом сооружении засыпано порядка 2 700 кубических метров грунта.

Помимо этого, военной автомобильной техникой в район дамбы перевезено около 5 000 кубов грунта. Курсанты ДВОКУ для укрепления береговой линии реки Зея в районе улицы Амурская уложили более 3 900 мешков с песком.

Для обеспечения работ на старой дамбе в районе города Свободный задействовано около 40 единиц техники, в частности самосвалы, бульдозеры, экскаваторы.

Кроме того, с понедельника, 29 июля, МЧС России при подготовке ко второй волне паводка на Дальнем Востоке наращивала группировки, в регионах, где прогнозировался подъем уровня воды из-за осадков. В их числе была и Амурская область, сообщает ТАСС.

«Для предотвращения подтоплений осуществляется усиление гидротехнических сооружений, организуется установка водоналивных дамб в местах, наиболее подтвержденных подтоплениям», – сообщали в МЧС.

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#военные #наводнение

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