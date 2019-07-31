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Птица и девочка столкнулись на аттракционе и удивили мир (видео)

Птица и девочка столкнулись на аттракционе и удивили мир (видео)
Фото: Akiroq Brost с сайта Pixabay

В австралийском парке развлечений Movie World, ибис столкнулся с ребенком на аттракционе. После встречи с птицей у девочки на плече остались царапины.

28 июля девочка решила прокатиться на аттракционе в парке развлечений. Во время поездки на горке птица белого окраса врезалась в перепуганную девочку по имени Пейдж (Paige), когда она находилась на большой высоте. Ее сосед наблюдал за происходящим в изумлении.

После столкновения с ибисом у Пейдж осталась царапина на правом плече, сообщает «Лента.ру».

Изначально видеозапись появилась в Facebook и собрала более ста тысяч просмотров и сотни различных комментариев: «Бедная птичка», «Больше никогда не пойду на американские горки», «На видео не слышно, что она говорит, но можно легко догадаться: "Господи, птица, у меня чуть сердце не остановилось"», «После этой встречи птица осталась жива?», «Мне одной кажется, что птица испугалась сильнее?», «Я под большим впечатлением», «Смотрю ролик 10 раз, это удивительно!»

Ибисы – водные птицы с длинными изогнутыми клювами. Они населяют тропические, субтропические и умеренно-теплые широты. Часто встречаются в восточной части Австралии, в том числе на территории Квинсленда. Ибисы находятся под угрозой исчезновения.

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#животные #жизнь #юмор

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