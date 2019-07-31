В Сковородинском районе мужчина забил подростка до смерти

В поселке Солнечный Сковородинского района Амурской области произошла трагедия. Мужчина до смерти забил подростка, а после избавился от тела.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в следственном управлении СКР по Амурской области, преступление было совершено вечером 26 июля на улице.

«Между двумя молодыми людьми 1992 и 2002 годов рождения произошла ссора. Более старший житель села избил более младшего, забил его до смерти. От тела избавился, скинув его в местную речку», – сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Лубинский.

Он отметил, что свидетелей не было, но преступление удалось раскрыть благодаря усилиям сотрудников уголовного розыска. Подозреваемый был задержан. Возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ, части 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый заключен под стражу. На днях ему будет предъявлено обвинение. Тело погибшего не нашли, идут поиски.

Родственники подростка рассказали ИА «Амур.инфо», что в поисках не хватает людей. Они обратились за помощью к волонтерам. Всех, кто может помочь, просят позвонить по телефонам: 8-924-146-85-12, 8-924-443-17-89, 8-4165-422-580.