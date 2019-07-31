Уровни воды в реках Амурской области на 31 июля

Фото: Амур.инфо

«Паводок проходит по территории Свободненского района. Уровень воды возле села Суражевка превысил отметку опасного явления на 50 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды до отметки, превышающей "опасное явление" на 80-120 сантиметров. (...) В Белогорье уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 40 сантиметров, в течение суток ожидается подъем на 20 сантиметров», – доложил на заседании КЧС вечером 30 июля министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Министерство чрезвычайных ситуаций России наращивает группировку в регионах Дальнего Востока в связи с прогнозируемым поднятием уровня воды из-за осадков, сообщили в пресс-службе ведомства. Уровни воды на 08:00 31 июля Река Пост факт. уровень динамика за сутки пойма НГЯ* ОГЯ* Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Амур Игнашино 8:00 140 -15 Амур Джалинда 8:00 225 -18 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 228 -13 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 285 -27 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 304 -36 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 493 -6 510 700 800 01-02.08 480-450 822 Амур Гродеково 8:00 811 -1 730 1050 1100 01.08 02.08 800 740-760 1144 Амур Константиновка 8:00 623 +8 500 700 950 01.08 02.08 03.08 600 550 510-520 924 Амур Поярково 8:00 548 +27 580 650 750 01.08 02-03.08 550-560 480-530 833 Амур Иннокентьевка 8:00 810 +21 640 850 930 01-02.08 03.08 840-860 850 1083 Зея Мазаново 8:00 635 -62 450 550 620 01.08 580 707 Зея Суражевка 8:00 774 +25 500 650 700 01.08 780-820 750-780 812 Зея Малая Сазанка 8:00 1012 +28 780 900 970 01-02.08 1020-1080 1000-1030 1052 Зея Белогорье 8:00 724 +29 560 660 730 01-02.08 770-830 760-780 819 Зея Благовещенск 8:00 529 +3 450 600 720 01.08 02.08 550-570 540-560 819 Селемджа Экимчан 8:00 60 -19 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 112 -36 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 562 -59 450 650 700 656 Селемджа Богословка 8:00 724 -86 580 600 700 747 Бысса Февральск 8:00 312 -5 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 289 -18 480 - - Томь Воскресеновка 8:00 620 -4 500 - - Томь Белогорск 8:00 425 +74 300 350 400 01-02.08 450-500 Архара Аркадьевка 8:00 178 +32 220 350 500 Пр.Уркан с.Ивановка 8:00 356 -32 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 384 -112 500 650 800 * НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление **ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова