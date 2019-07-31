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31июля
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сегодня, 10:14 2

Уровни воды в реках Амурской области на 31 июля

Уровни воды в реках Амурской области на 31 июля
Фото: Амур.инфо

«Паводок проходит по территории Свободненского района. Уровень воды возле села Суражевка превысил отметку опасного явления на 50 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды до отметки, превышающей "опасное явление" на 80-120 сантиметров. (...) В Белогорье уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 40 сантиметров, в течение суток ожидается подъем на 20 сантиметров», – доложил на заседании КЧС вечером 30 июля министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Министерство чрезвычайных ситуаций России наращивает группировку в регионах Дальнего Востока в связи с прогнозируемым поднятием уровня воды из-за осадков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уровни воды на 08:00 31 июля

Река

Пост

факт. уровень

динамика за сутки

пойма

НГЯ*

ОГЯ*

Дата

Ожидаемые уровни

Уровень 2013

Амур

Игнашино

8:00 140

-15

Амур

Джалинда

8:00 225

-18

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 228

-13

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 285

-27

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 304

-36

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 493

-6

510

700

800

01-02.08

480-450

822

Амур

Гродеково

8:00 811

-1

730

1050

1100

01.08

02.08

800

740-760

1144

Амур

Константиновка

8:00 623

+8

500

700

950

01.08

02.08

03.08

600

550

510-520

924

Амур

Поярково

8:00 548

+27

580

650

750

01.08

02-03.08

550-560

480-530

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 810

+21

640

850

930

01-02.08

03.08

840-860

850

1083

Зея

Мазаново

8:00 635

-62

450

550

620

01.08

580

707

Зея

Суражевка

8:00 774

+25

500

650

700

01.08

780-820

750-780

812

Зея

Малая Сазанка

8:00 1012

+28

780

900

970

01-02.08

1020-1080

1000-1030

1052

Зея

Белогорье

8:00 724

+29

560

660

730

01-02.08

770-830

760-780

819

Зея

Благовещенск

8:00 529

+3

450

600

720

01.08

02.08

550-570

540-560

819

Селемджа

Экимчан

8:00 60

-19

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 112

-36

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 562

-59

450

650

700

656

Селемджа

Богословка

8:00 724

-86

580

600

700

747

Бысса

Февральск

8:00 312

-5

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 289

-18

480

-

-

Томь

Воскресеновка

8:00 620

-4

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 425

+74

300

350

400

01-02.08

450-500

Архара

Аркадьевка

8:00 178

+32

220

350

500

Пр.Уркан

с.Ивановка

8:00 356

-32

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 384

-112

500

650

800

* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление

**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Комментарии
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    2 часа назад

    Белогорск однако поплывет...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    51 минута назад

    судя по данным таблички поплывут все ,

    если как в13 году ГЭС воду сбросит в большом обьеме.

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