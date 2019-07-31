Уровни воды в реках Амурской области на 31 июля
«Паводок проходит по территории Свободненского района. Уровень воды возле села Суражевка превысил отметку опасного явления на 50 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды до отметки, превышающей "опасное явление" на 80-120 сантиметров. (...) В Белогорье уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 40 сантиметров, в течение суток ожидается подъем на 20 сантиметров», – доложил на заседании КЧС вечером 30 июля министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.
Министерство чрезвычайных ситуаций России наращивает группировку в регионах Дальнего Востока в связи с прогнозируемым поднятием уровня воды из-за осадков, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уровни воды на 08:00 31 июля
|
Река
|
Пост
|
факт. уровень
|
динамика за сутки
|
пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ*
|
Дата
|
Ожидаемые уровни
|
Уровень 2013
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 140
|
-15
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 225
|
-18
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 228
|
-13
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 285
|
-27
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 304
|
-36
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 493
|
-6
|
510
|
700
|
800
|
01-02.08
|
480-450
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 811
|
-1
|
730
|
1050
|
1100
|
01.08
02.08
|
800
740-760
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 623
|
+8
|
500
|
700
|
950
|
01.08
02.08
03.08
|
600
550
510-520
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 548
|
+27
|
580
|
650
|
750
|
01.08
02-03.08
|
550-560
480-530
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 810
|
+21
|
640
|
850
|
930
|
01-02.08
03.08
|
840-860
850
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 635
|
-62
|
450
|
550
|
620
|
01.08
|
580
|
707
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 774
|
+25
|
500
|
650
|
700
|
01.08
|
780-820
750-780
|
812
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 1012
|
+28
|
780
|
900
|
970
|
01-02.08
|
1020-1080
1000-1030
|
1052
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 724
|
+29
|
560
|
660
|
730
|
01-02.08
|
770-830
760-780
|
819
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 529
|
+3
|
450
|
600
|
720
|
01.08
02.08
|
550-570
540-560
|
819
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 60
|
-19
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 112
|
-36
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 562
|
-59
|
450
|
650
|
700
|
656
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 724
|
-86
|
580
|
600
|
700
|
747
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 312
|
-5
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 289
|
-18
|
480
|
-
|
-
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 620
|
-4
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 425
|
+74
|
300
|
350
|
400
|
01-02.08
|
450-500
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 178
|
+32
|
220
|
350
|
500
|
Пр.Уркан
|
с.Ивановка
|
8:00 356
|
-32
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 384
|
-112
|
500
|
650
|
800
* НГЯ - Неблагоприятное гидрометеорологическое явление
**ОГЯ - Опасное гидрометеорологическое явление
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