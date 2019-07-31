В Шереметьеве из-за сообщения о взрывном устройстве задержали рейс в Хабаровск
30 июля в международный аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение том, что на борту самолета может находиться взрывное устройство. В итоге был задержан рейс Москва – Хабаровск.
В аэропорт для досмотра самолета и багажа пассажиров вызвали специалистов и кинологов с собаками, сообщил источник «Комсомольской правды».
Самолет должен был вылететь в 21:05 по московскому времени, посадка пассажиров закончена. На официальном сайте аэропорта сообщается, что рейс SU 6297 Москва — Хабаровск задержан до 01:20 (по московскому времени). Пока не сообщается, отправился ли самолет по маршруту после проверки правоохранительных органов.
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