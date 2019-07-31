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сегодня, 09:54 14

Министр энергетики оценил обоснованность возведения противопаводковых ГЭС на Амуре

Министр энергетики оценил обоснованность возведения противопаводковых ГЭС на Амуре
Фото: ku-ku-lena/livejournal.com

Правительство рассмотрело проект строительства каскада противопаводковых гидроэлектростанций (ГЭС) на Амуре. Стоимость реализации составит примерно около 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.

«Правительством России рассмотрен проект строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках. Стоимость реализации проекта на территории Российской Федерации составляет порядка 400 миллиардов рублей», – сообщил Новак (цитата по ТАСС).

«Вместе с тем <…> основная приточность паводковых вод обусловлена водосбросными бассейнами рек Селемджа, Суйбинь, расположенными в Китае. Поэтому строительство каскада противопаводковых ГЭС не приведет к улучшению ситуации с регулированием высокой приточности», – отметил министр энергетики.

Он добавил, что дальневосточная энергосистема не испытывает дефицита мощности, поэтому сбыт вырабатываемой предлагаемыми к строительству ГЭС электроэнергии останется под вопросом.

Сейчас функции регулирования паводков выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС, сообщает газета «Взгляд».

Сейчас на территории Амурской области из-за паводка введен режим ЧС. МЧС предупредило о возможной второй волне паводков на Дальнем Востоке.

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#Дальний Восток #российская власть #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    2 часа назад

    энергию продавать некому-ГЭС строить не будем

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    2 часа назад

    Бинго-Бонго

    энергию продавать некому-ГЭС строить не будем



    Вас там что в партии, читать не учат? Или вы как эти ... "никто не наносит своей системе столько вреда, сколько сами же участники?"

    "Поэтому строительство каскада противопаводковых ГЭС не приведет к улучшению ситуации с регулированием высокой приточности"

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    2 часа назад

    про партии вот не надо-читать надо между строк-вы не из России что ли?

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Молодец министр- Селемджу в Китай ОПРЕДЕЛИЛ!!! УЖЕ!!!

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Молодец министр- Селемджу в Китай ОПРЕДЕЛИЛ!!! УЖЕ!!!

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    1 час назад

    Бинго-Бонго

    про партии вот не надо-читать надо между строк-вы не из России что ли?



    Нука-нука. Поведайте, что там между строк?

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    всё вам надо разжевать-МАП наверно закончили?

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Ну хотя бы то,что министра энергетики интересует только экономическая целесообразность этого проекта исключительно в части выработки и последующей продажи электроэнергии. Слово " противопаводковые" для него-вторично и несущественно.

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    что делает этот министр на Сахалине?там и рек то нет

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    1 час назад

    Бинго-Бонго

    всё вам надо разжевать-МАП наверно закончили?



    Наверное. Так, батеев, ты отвечать собираешься? или съедешь с темы, показав невежество?

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    1 час назад

    lev4ik

    Ну хотя бы то,что министра энергетики интересует только экономическая целесообразность этого проекта исключительно в части выработки и последующей продажи электроэнергии. Слово " противопаводковые" для него-вторично и несущественно.



    А зачем министру энергетики ваши паводки? Он же не министр МЧС. У него другие задачи - выработка энергоресурсов.

    Хотите противопаводковую ГЭС - вам сказали - 400 мега-мультов. Хотите - пусть население башляет (пойдёт в тариф) не хотите - ищите кто за вас забашляет(Китай).

    Ну, или если ничё не хотите - берите Ховы, Камазы, мешки с песком и кучу военных и стройте сами.

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    Артюхина вы чей клон?с вами никто ни разу не общался

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    57 минут назад

    Бинго-Бонго

    Артюхина вы чей клон?с вами никто ни разу не общался



    Я слишком много путешествую по работе и пароли на различных сайтах не запоминаю. Мне проще зарегатся снова.

    Но тебя, мой друг. я помню. Твой стиль написания и то, что ты в каждой ветке первонах с коментом не в струю - тебя выдают.

    Ну,так, давай - отжигай. что ты там хотел мне объяснить замежду строк?

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    55 минут назад

    Дама там чётко написано-нет прибыли не будет ГЭС

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