Министр энергетики оценил обоснованность возведения противопаводковых ГЭС на Амуре
Правительство рассмотрело проект строительства каскада противопаводковых гидроэлектростанций (ГЭС) на Амуре. Стоимость реализации составит примерно около 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак во время рабочей поездки в Южно-Сахалинск.
«Правительством России рассмотрен проект строительства противопаводковых ГЭС на Амуре и его притоках. Стоимость реализации проекта на территории Российской Федерации составляет порядка 400 миллиардов рублей», – сообщил Новак (цитата по ТАСС).
«Вместе с тем <…> основная приточность паводковых вод обусловлена водосбросными бассейнами рек Селемджа, Суйбинь, расположенными в Китае. Поэтому строительство каскада противопаводковых ГЭС не приведет к улучшению ситуации с регулированием высокой приточности», – отметил министр энергетики.
Он добавил, что дальневосточная энергосистема не испытывает дефицита мощности, поэтому сбыт вырабатываемой предлагаемыми к строительству ГЭС электроэнергии останется под вопросом.
Сейчас функции регулирования паводков выполняют Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская ГЭС, сообщает газета «Взгляд».
Сейчас на территории Амурской области из-за паводка введен режим ЧС. МЧС предупредило о возможной второй волне паводков на Дальнем Востоке.
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