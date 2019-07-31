Дети из затопленных сел Приамурья поселились в благовещенском лагере «Огонек» (видео)

Фото: министерство образования Амурской области

Амурских школьников, которых эвакуировали из подтопленных сел, привезли на отдых в лагерь «Огонек». Это 32 ребенка из Селемджинского и Мазановского районов. Для детей проходит обычная смена – с зарядкой, шестиразовым питанием, играми и мероприятиями.

Проживание для подтопленцев организовано на бесплатной для родителей основе. Всеми необходимыми принадлежностями юных амурчан обеспечил центр социального обслуживания населения «Доброта». В гости к ним приехали министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева и мэр города Благовещенска Валентина Калита.

Дети рассказали о том, что им пришлось пережить перед эвакуацией. Они видели, как вода заходит в дома, как уплывают сараи, как спасались от гибели домашние кролики.

«Сейчас школьники ни в чем не нуждаются, у них хорошее игривое настроение. Коллектив лагеря проводит большую работу, чтобы увлечь ребят. Кроме того, в случае необходимости мы готовы оказать психологическую помощь. Для этого сформирована группа психологов, которая по первому сигналу готова незамедлительно приехать», – отметила министр образования Амурской области Светлана Яковлева.

Присмотр за ребятами осуществляют воспитатель и вожатые. Программа мероприятий каждый день разная. «Я раньше никогда не был в лагере. Мне здесь очень нравится, потому что всегда весело и вкусно кормят», – поделился Артем. «Даже не хочется уезжать, у меня здесь появилось много подруг», – рассказала Диана.

30 июля в лагерь к ребятам приехали студенты Амурского колледжа сервиса и торговли. Будущие парикмахеры бесплатно подстригли 10 детей.

«Если потребуется, то в лагере "Огонек" дети смогут находиться вплоть до 12 августа. Однако по каждому ребенку этот вопрос будет решаться индивидуально, в зависимости от ситуации», – прокомментировала министр образования и науки Амурской области.