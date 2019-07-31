Амурское УВД восстановило утраченный подтопленцем документ

Первые обращения о восстановлении утраченных во время наводнения документов уже поступили в полицию. Документы восстановлены незамедлительно.

В РЭО ГИБДД МО МВД России «Мазановский» обратился житель села Угловое Мазановского района: ему потребовалось восстановить водительское удостоверение. Свое он утратил вследствие паводка. Государственная услуга была оказана незамедлительно. Гражданину выдан дубликат документа.

Госавтоинспекция Амурской области обращает внимание граждан на то, что выдача регистрационных документов на транспортное средство, а также водительского удостоверения пострадавшим от стихии жителям региона осуществляется в приоритетном порядке в любом подразделении ГИБДД на территории региона. Граждане, попавшие в ЧС, освобождаются от уплаты государственной пошлины, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По вопросам восстановления утраченных либо пришедших в негодность в результате наводнения документов – паспорта гражданина РФ, регистрационных документов на транспортные средства, водительских удостоверений – в УМВД России по Амурской области организована работа горячей телефонной линии: 8 (4162) 59-40-98.