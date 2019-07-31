В Белогорске в ДТП погиб пассажир мопеда
Вечером 30 июля в Белогорске произошло ДТП с погибшим. Еще один человек получил травмы.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительным данным, около 22:00 столкнулись автомобиль Toyota Succeed и мопед. В результате пассажир мопеда 1995 года рождения скончался, водитель двухколесника 2000 года рождения с травмами был доставлен в лечебное учреждение.
Полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП.
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