В Белогорске в ДТП погиб пассажир мопеда

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

Вечером 30 июля в Белогорске произошло ДТП с погибшим. Еще один человек получил травмы.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительным данным, около 22:00 столкнулись автомобиль Toyota Succeed и мопед. В результате пассажир мопеда 1995 года рождения скончался, водитель двухколесника 2000 года рождения с травмами был доставлен в лечебное учреждение.

Полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП.