Кандидат в депутаты гордумы Благовещенска – каков он: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Александр Городницкий дал интервью прессе; многие товары, выпускаемые в РФ, давно принадлежат иностранцам; село, где вообще нет лип, называется Липовка. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Телепорт» сегодня выступил в роли художника и написал портрет кандидата в депутаты гордумы Благовещенска. Если усредненно, то это человек в возрасте между 30 и 40, с высшим образованием и занимающий руководящую должность. На каждое место претендует чуть более 4-х кандидатов, большая часть из которых выдвинута политпартиями, как правило – «Единой Россией». В основном кандидаты – действующие бизнесмены. Но есть и бездействующие пенсионеры. Но есть и совсем безработные. Жаль, не разъясняется: это те, кто не нашел работу, или те, кто не желает работать.

Ну и еще говорится, что есть кандидаты с судимостью. Правда, на момент подачи документов она уже погашена. А есть даже с двумя судимостями (правда, с обеими погашенными).

Буквально на следующей странице – другой портрет – энтеровирусной инфекции. Изучая его, горько плакал, что могут подтвердить коллеги. Пересказывать не буду, опасаясь, что и вы расплачетесь, а в новый день нужно вступать с оптимизмом.

Вам статья

Большая часть площади газеты «Моя Мадонна» посвящена чрезвычайной ситуации. Здесь и хронология паводка, и рассказы очевидцев, и много фотографий.

Из «ненаводненческого» обращаю ваше внимание на материал Анны Азановой «Улица с лотосами», из которого вы узнаете, почему село, где не растет ни одной липы, имеет название Липовка. Но не это главное в публикации. Главное – о людях. Ну, а узнав, почему в селе нет алкоголиков и преступлений, переходите к информации о том, что в женщинах раздражает мужчин. Прочитав, сделал вывод, что мужчины ныне пошли мелковатые.

Очень интересно

На очереди «АиФ». Несмотря на многочисленность интересных вопросов и не менее занимательных ответов (например, спрашивается: «Почему нефть дешевеет, а бензин дорожает?»; или: «Почему в Финляндии воду пьют из-под крана, а у нас из бутылок?»). Так вот, несмотря на интересность этих вопросоответов, я сосредоточился на интервью с известнейшим ученым-геофизиком, человеком, выдвинувшим теорию местонахождения Атлантиды, одним из самых популярных бардов первой волны Александром Городницким. Помните: «Снег над палаткой кружится, вьюга заносит следы наших саней…» Ну и т.д. Личность! Прочтите!

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То, что я зачитался вышеназванным интервью, совсем не означает, что я не разузнал, о чем другие материалы. А в других рассказывается, что многие товары, выпускаемые в нашей стране и считающиеся отечественными, на самом деле уже давно принадлежат иностранцам. Те же автомобили «Лада» – франко-японские (при этом тем более непонятно, почему они значительно хуже истинно японских). На пиво «Жигулёвское» (и прочие «пивы») наложила лапу Дания. Ну и много такого прочего. Вот и покупай после этого родное, отечественное, да?

А еще интересно прочесть о том, что ели, пили и о чем шутили на приемах в Кремле. Если пару слов, то хорошо ели и хорошо пили.

На посошок

Напоследок «Комсомольская правда», где с сожалением рассказывается о личной драме в тандеме Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Парочка более известна тем, что у Прохора была жена, примерно на 30 лет старше его, а у Виталины – муж, примерно на 40 лет старше ее. А потом сердца Проши и Витали соединились, но только сердца, а не все остальное, и вот у Прохора на свет появился сын, но совсем не от Виталины. Очень душещипательная история.

Вытирая слезы (сегодня какой-то слезоточивый обзор получается – наверное, на погоду), посмотрел на ноги и обнаженные плечи на фото Пугачевой (ее нарядам посвящена целая страница), после чего понял, что слезы вытирать бессмысленно.

В чем мое мнение укрепил заголовок: «Стас Михайлов: Можете подергать, все настоящее!». Вздох. Конец обзора.