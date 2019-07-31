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В Свободном молодой водитель сбил девушку-пешехода (фото, видео)

В Свободном молодой водитель сбил девушку-пешехода (фото, видео)

Вечером 30 июля в Свободном произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход. На нее совершил наезд легковой автомобиль.

По предварительной информации, происшествие случилось в районе дома № 74 по улице Ленина, около 21:15. Водитель 2000 года рождения, управляя машиной Hyundai Avante, сбил пешехода 1993 года рождения. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение, сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области.

Полиция устанавливает все обстоятельства этого происшествия.

Фото, видео: instagram.com/svbnews, instagram.com/dpskontrol_28rus

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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