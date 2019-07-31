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В Анталье в 2019 году умерли десятки отдыхающих россиян

В Анталье в 2019 году умерли десятки отдыхающих россиян
Фото: www.bing.com

Правильно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей советует тем, кто едет отдыхать в Турцию, генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.

«Это касается, в первую очередь, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, которые обостряются в условиях жаркого и влажного климата. <…> Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, в этом году из Антальи при содействии страховых компаний и центра медицины катастроф «Защита» при Минздраве в российские больницы самолетами эвакуировали уже восемь тяжелобольных.

«Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии. Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов. Чтобы отдых не обернулся трагедией, призываем наших граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — сказал Рогоза.

Он отметил, что при необходимости туристам следует незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, в страховые компании, к представителям туроператора или в генконсульство.

Особое внимание генконсул советует уделить детям. «Хотел бы заострить внимание на заботе о детях. Как правило, в отелях Антальи стараются обеспечить максимально удобные условия для детского отдыха: обустраиваются специальные зоны, клубы, бассейны, пляжи и другая инфраструктура. <…> Безопасность и охрана здоровья туристов является важнейшим приоритетом. Тем не менее настоятельно советуем родителям соблюдать меры предосторожности и не упускать из виду детей, даже если они находятся под присмотром в специализированных детских бассейнах», — добавил Рогоза.

Туроператоры объяснили гибель россиян в Анталье. Как сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять».

По словам Осауленко, в Анталье — самая высокая концентрация россиян с точки зрения массового туризма, так как российских туристов там в четыре раза больше, чем в других странах. Причиной этому является большой ценовой выбор — от бюджетного отдыха до сегмента luxury, отметил он.

«Я считаю, что среди многих причин акцентировать стоит на двух причинах. Первая — незнание о состоянии своего здоровья, незнание своих физических возможностей. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — сказал он.

Эксперт также отметил, что «среди рисков для безопасного отдыха можно назвать и шведский стол и турпакет all inclusive».

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#отдых #здоровье

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Комментарии
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  • Slonopatamus

    Slonopatamus
    45 минут назад



    Эксперт также отметил, что «среди рисков для безопасного отдыха можно назвать и шведский стол и турпакет all inclusive».



    А то Ну любит у нас народ пожрать в необъятных количествах - ну чтож поделать.

  • retrogr

    retrogr
    35 минут назад

    хотите сказать на родине они хронически недоедают? с чего тогда иначе любители пожрать вдруг окочурились- нелогичненько тк сами утверждаете о тренированности их желудков

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    29 минут назад

    Лучше бы разделили статистику на 2 группы:

    1) умерли от "синьки";

    2) умерли по другим причинам.

    И тогда всё стало бы понятно.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    27 минут назад

    Зачем перепечатывать с Рамблера тупую новость ???????? В Анталию в этот год за половину сезона слетало уже около 4 млн россиян.

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