Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет

Восход Солнца: 04:56

Заход Солнца: 20:16

Солнце в Льве.

Овен. Трудный день будет для Овнов. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Звезды рекомендуют уединение, тишину, трудолюбие и добросовестность. Используйте благоприятный момент для завершения дел, отложенных в долгий ящик, или исполнения сделанных ранее обязательств.

Телец. Ваш девиз сегодня – трудолюбие, добросовестность и своевременность действий. Постарайтесь завершить начатые дела, не откладывая их на потом. При таком подходе к делу успех вам гарантирован. Не забывайте, что во имя дела и для вашей же пользы иногда приходится идти на компромиссы.

Близнецы. Противоречивый, двойственный день, наполненный разного рода неожиданностями, как приятными, так и не очень. Семейные проблемы потребуют от вас максимального такта и самопожертвования. Вероятно, вы сможете исправить старые ошибки. Женщины-Близнецы должны внимательнее присмотреться к своим партнерам и пересмотреть планы, поскольку прежние ошибки и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы.

Рак. Благоприятный день для коммерческих операций, учебы, оформления и подписания документов. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения. Совместные проекты принесут прибыль.

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Лев. Неблагоприятный день для активных действий или дел, требующих немедленного решения. Вероятно некоторое ухудшение финансового положения, поэтому разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. Необходимы ответственность, противостояние соблазнам, воздержание.

Дева. День благоприятен для обращений к начальству, в общественные и правовые организации. Вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Ваша напористость и деловая активность поможет преодолеть препятствия.

Весы. День благоприятный. Он позволит вам преодолеть козни неприятелей. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Женщинам-Весам рекомендуется отказаться от новых знакомств. Приятное общество и непринужденная обстановка вернут вам мир и покой. Во второй половине дня возможны легкое недомогание, усталость или головная боль.

Скорпион. Этот период благоприятен для реорганизации дела, перестановки кадров. В поведении Скорпионам рекомендуется соблюдать золотую середину, не поддаваться искушениям получить желаемое немедленно. Старайтесь не терять равновесия.

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Стрелец. День благоприятный для командировок, путешествий. Рабочее настроение будет низким, так как погруженность в себя и романтическое настроение предыдущих дней не позволят сконцентрироваться на делах и решать конкретные задачи. Отсюда велика вероятность общественного порицания, обид, озлобления. Отношения с любимым человеком будут желать лучшего. Проявите как можно больше терпения и доброжелательности.

Козерог. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Доверьтесь интуиции – только вы сами сможете помочь себе.

Водолей. День благоприятный для коммерческой деятельности. Не стоит сегодня рисковать в финансовых делах, так как убытки могут быть весьма значительными. Противопоказана импульсивность и поспешность в принятии решений. Досадные недоразумения с близкими людьми закончатся не в вашу пользу.

Рыбы. День связан с правильным питанием, физическими упражнениями и получением информации. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция. Избыток энергии может привести к недоразумениям в общении с партнерами по работе или заставит изменить первоначальные планы, а вот близкий человек может дать дельный совет. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Астролог: Вальдемар Небоходцев