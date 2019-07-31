Гороскоп на август 2019 года: Девы произведут впечатление, у Рыб дела пойдут в гору

Август будет жарким не только как месяц, но и для всех Знаков в плане эмоций. Август оголит все нервы.

Овен. Овнов ждет плодотворный и прибыльный месяц, несмотря на то, что для достижения многих целей придется вступать в противостояние с теми, кто чрезмерно расслабился и не хочет работать.

Телец. В августе Тельцам необходимо научиться понимать собственный организм, непременно укреплять его и иногда баловать. Работайте над гибкостью не только тела, но и мышления и эмоций. Это поможет гармоничнее выстраивать отношения с людьми.

Близнецы. В августе Близнецам стоит снять с себя груз лишних обязанностей. В противном случае это может быть чревато серьезными последствиями. Близнецам в августе рекомендует заняться первостепенными делами и углубиться в семью.

Рак. В августе Раки, желающие добиться определенных целей, могут спокойно к ним стремиться – у вас все получится. Разрешатся и проблемы, не дающие спокойно жить вам долгое время. Вам удастся убедить самых упрямых спорщиков в своей правоте.

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Лев. Львам в августе следует быть несколько осторожнее и не кричать о своём счастье и успехе во всеуслышание, завистников много, а вам это ни к чему.

Дева. Дева будет производить впечатление человека решительного, благородного, умеющего отстоять свои принципы, перспективно и широко мыслящего.

Весы. Весам в августе гороскоп советует направить всю свою нежность, любовь и заботу на своих близких. Именно они станут для вас неиссякаемым источником положительных эмоций, сил, энергии и вдохновения в последний осенний месяц. Имея все это Весам, удастся перевернуть кардинально свой внутренний мир, свою жизнь и достигнуть наилучших результатов.

Скорпион. В этом месяце появляется шанс на встречу с человеком, который возродит в душе Скорпиона подзабытые чувства, и его жизнь потечет в совсем другом направлении. В стабильных отношениях партнеры могут почувствовать желание оказаться в местах, где они вместе когда-то наслаждались своей влюбленностью.

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Стрелец. Стрельцам в августе придется разрываться между работой и какими-то бытовыми делами. Не исключено, что вы дома решите реализовать какой-то старый замысел, но не рассчитаете объем предполагаемых переделок, поэтому будете вынуждены увязывать профессиональную деятельность с тем, что происходит в вашем жилище.

Козерог. Многие представители знака почувствуют, нехватку стабильности в своей жизни. Ради того, чтобы упрочнить фундамент жизненного благополучия, представители этого знака Зодиака будут готовы пойти на решительные действия, Козероги станут более независимыми в принятии важных решений и сделают этот месяц более насыщенным в целом.

Водолей. Предыдущие месяцы для Водолеев были настоящим испытанием на выносливость, и август, со всеми его трудностями и нестыковками, будет гораздо продуктивнее и благоприятнее, чем лето. Водолей должна быть осторожной и последовательной - как в профессиональных делах, так и в отношениях с людьми, иначе ей не миновать конфликтов и проблем.

Рыбы. В августе для Рыб наступают благодатные времена. На работе дела пойдут в гору, личные отношения наладятся, творческие начинания неожиданно принесут неплохую прибыль. Вас ждут интересные встречи, необычные впечатления и приятные сюрпризы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев