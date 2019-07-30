В подтопленных амурских селах можно будет звонить при отрицательном балансе

Фото: правительство Амурской области

Вечером 30 июля ситуацию с наводнением в Приамурье обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Были рассмотрены вопросы поддержки подтопленного населения, ликвидации последствий паводка, функционирования ПВР.

«На данный момент паводок проходит по территории Свободненского района. Уровень воды возле села Суражевка превысил отметку опасного явления на 50 сантиметров, в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды до отметки, превышающей "опасное явление" на 80-120 сантиметров. Село Малая Сазанка – уровень воды превысил отметку опасного явления на 20 сантиметров, в течение суток ожидается подъем воды до отметок, превышающих опасное явление до 50-90 сантиметров. В Белогорье уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления на 40 сантиметров, в течение суток ожидается подъем на 20 сантиметров», – доложил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Продолжают оставаться подтопленными 611 жилых домов (за сутки без изменений), 968 приусадебных участков (плюс 48 участков за сутки). Воздушными судами доставлено 15 тонн груза в пострадавшие населенные пункты.

Помимо этого, проводится оповещение жителей 14 сел Белогорского, Мазановского, Свободненского, Благовещенского районов. Работают восемь ПВР. На ликвидации последствий ЧС задействовано 834 человека, 158 единиц техники, 29 плавсредств, 3 воздушных судна.

Министр отметил, что в течение сегодняшнего дня проводилась проработка и уточнение границ зоны ЧС.

Как рассказал глава Селемджинского района Мухамед Беков, уже проведена дезинфекция в селе Бысса, больше половины работ по очистке села выполнено в Февральском, с завтрашнего дня начнется переброска дезинфекционного оборудования в Норск.

Еще одним важным вопросом, который обсудили на совещании, стал вопрос компенсации затрат за электроснабжение после просушки подтопленных домов.

«Необходимо в течение дня проработать этот вопрос и с учетом опыта паводка 2013 года, предложить варианты компенсации затрат за электричество», – сказал губернатор.

Для скорейшего восстановления сел Василий Орлов поручил главам муниципалитетов предоставить информацию о потребности в строительных материалах, которые потребуются для восстановления сел после паводка.

Решение получил и вопрос сотовой связи в селах, попавших в зону подтопления.

«Для удобства граждан в селах будет включаться автоматический роуминг, который позволит не переплачивать абонентам за разговор между разными операторами сотовой связи. Также будут возможны звонки при нулевом и отрицательном балансе», – отметил зампред правительства Андрей Плутенко.

Министр экономического развития и внешних связей области отметила, что 1 августа планируется проведение встречи с представителями кредитных организаций, на которой будет обсуждаться использование механизмов пролонгации кредитов, в том числе и ипотечных, для граждан, попавших в зону подтопления.