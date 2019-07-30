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В пострадавшем от наводнения амурском селе задержали подозреваемого в краже

В пострадавшем от наводнения амурском селе задержали подозреваемого в краже
Фото: amur.info

В Амурской области полицейские задержали подозреваемого в краже у сельчанки, чей дом пострадал от наводнения. В селе Угловое Мазановского района из постройки похитили имущество.

Во вторник, 30 июля, в дежурную часть полиции Мазановского района поступило сообщение от амурчанки, чей дом в селе Угловое затопило во время наводнения. Женщина находится в пункте временного размещения в селе Новокиевский Увал. О произошедшем она узнала по телефону.

В подтопленное село на автомобиле повышенной проходимости отправилась следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили следы взлома замка на двери летней кухни. Из помещения была похищена алюминиевая емкость.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что к краже может быть причастен проживающий в селе ранее судимый мужчина 1972 года рождения. Похищенное имущество у него изъято и возвращено владелице.

По факту кражи следователем межрайонного отдела МВД России «Мазановский» вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

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#закон #криминал #происшествия

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