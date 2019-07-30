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В Приамурье и. о. начальника тыла УМВД подозревают в получении крупной взятки

В Приамурье и. о. начальника тыла УМВД подозревают в получении крупной взятки
Фото: pixabay.com

Исполняющего обязанности начальника тыла УМВД России по Амурской области заключили под стражу. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено отделом по расследованию особо важных дел амурского следственного управления Следственного комитета РФ.

Согласно материалам уголовного дела, 26 июля 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в особо крупном размере за своевременное и беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома для нужд амурского УМВД.

При передаче денежных средств подозреваемый и посредник были задержаны. В отношении посредника возбуждено уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого сотрудника полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении посредника – домашний арест. Расследование уголовных дел продолжается, сообщается на сайте амурского следственного управления Следственного комитета РФ.

По информации Амур.инфо, задержанный – Виталий Банин.

«Начальником УМВД России по Амурской области назначена служебная проверка по факту возбуждения следственными органами уголовного дела в отношении руководителя подразделения регионального УМВД. Проверку проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности.

В случае установления вины, данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законом», – прокомментировали в отделе информации и общественных связей амурского УМВД.

Ранее Амур.инфо сообщало о расследовании уголовного дела бывшего начальника службы тыла управления МВД по Амурской области Михаила Робканова. Он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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