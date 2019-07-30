Амурчанин лишился 30 тысяч, пытаясь арендовать коттедж на берегу моря

В дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило заявление от мужчины 1995 года рождения по факту хищения у него денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что потерпевший нашел на одном из сайтов объявление об аренде коттеджа на берегу моря. Созвонившись с автором, он внес предоплату 30 000 рублей на банковскую карту. После этого потерпевший пытался перезвонить, но номер уже был недоступен.

Потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте амурского управления МВД.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.