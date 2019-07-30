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30июля
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сегодня, 21:12 2

Амурчанин лишился 30 тысяч, пытаясь арендовать коттедж на берегу моря

Амурчанин лишился 30 тысяч, пытаясь арендовать коттедж на берегу моря
Фото: pixabay.com

В дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило заявление от мужчины 1995 года рождения по факту хищения у него денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что потерпевший нашел на одном из сайтов объявление об аренде коттеджа на берегу моря. Созвонившись с автором, он внес предоплату 30 000 рублей на банковскую карту. После этого потерпевший пытался перезвонить, но номер уже был недоступен.

Потерпевший обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте амурского управления МВД.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.

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Комментарии
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  • Мандрагора

    Мандрагора
    20 минут назад

    Молодец!

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    1 минута назад

    Молод,глуп,туп

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