Куда возвращаться подтопленцам, у которых дом непригоден для жилья

Фото: правительство Амурской области

30 июля глава Приамурья с начальником амурского управления МЧС Матвеем Гибадулиным побывал в ПВР Февральска Селемджинского района, где размещены жители Норска, а таже в ПВР Новокиевского Увала Мазановского района, где находятся эвакуированные жители сел.

На вопрос людей, куда возвращаться тем, у кого дом непригоден для жилья, губернатор рассказал, что для таких амурчан рассматривается вопрос организации пунктов уже не временного, а долгосрочного пребывания.

«В каждом индивидуальном случае будем разбираться. Пока вода не уйдёт, пока специалисты не оценят, можно дом восстановить или нельзя, рано говорить. Не бросим вас точно. Обязательно поможем овощами на зиму. Минсельхозу задача поставлена», – сообщил Василий Орлов.

На встречах с сельчанами, которые сейчас проживают в пунктах временного размещения, губернатор подчёркивал, что главная задача сейчас – дождаться схода воды.

«Есть случаи, когда люди возвращаются из пунктов временного размещения в село – это категорически недопустимо. В Норске, где значительно упала вода, сейчас работает ветеринарная служба, проводится дезинфекция. То же самое будет происходить и в Мазановском районе. Есть примеры, к сожалению, когда люди из ПВР возвращаются в село. По-человечески понятно, надо быстрее посмотреть на свой дом, уборку начать быстрее. Этого делать категорически нельзя. Нужно подождать ещё несколько дней. Сначала надо там, где сошла вода, провести дезинфекцию. Посмотреть последствия циклона, который обещают синоптики. Сейчас, когда вы попадёте в сёла, воды там нет, продуктов нет, дороги нет, света нет. Переждите в нормальных условиях еще несколько дней», – сказал амурский губернатор.

Специалисты социальной защиты убеждают 4 одиноких пенсионерок и инвалидов, которые проживают в Норске, переждать период восстановления жилищ в домах-интернатах и социальных учреждениях, сообщается на сайте областного правительства.

Детям семей подтопленцев готовы предоставить места в детских лагерях Приамурья пока родители будут заняты восстановлением хозяйства, разрушенного водой.

«Пока выплаты предусмотрены в рамках режима регионального ЧС. Дополнительно мы решили на каждого ребёнка дать ещё по 10 тысяч рублей», – разъяснил глава области.

«В населённых пунктах, которые полностью оказались под водой, не будет подворового обхода. Сейчас это Норск Селемджинского района, Козловка и Богословка Мазановского района. И так понятно, что все там утонуло. Мы максимально быстро должны начать выплачивать помощь пострадавшим», – рассказал Василий Орлов.

Всего в ПВР Февральска размещены 57 человек, из них 18 детей. В ПВР села Новокиевский Увал – 262 человека, из них 98 детей. Ещё 144 жителя Мазановского района, 92 из которых – дети, были эвакуированы в ПВР Свободного.

Селемджинский район, который пережил пик паводка, сейчас восстанавливается после большой воды. По словам дорожников, очень много глубоких промоин, дороги перемыты.

«Закрываем скалой перемывы, где вода. Работает больше 20 единиц техники – бульдозеры, экскаваторы, самосвалы. Люди работают по 12 часов. Уже сделан участок Февральск – Селемджинск – 283-306 километров, запущено движение. Последние два дня перешли на участок дороги Февральск – Норск. Размывы большие. Думаем, числу к 4-5 августа придём в Норск», – рассказал подрядчик Олег Николаев.

Если погода позволит и дорожники в планируемые сроки восстановят проезд по дорогам в Селемджинском районе, то уже через 5 дней на пострадавшую территорию начнут завозить материалы и приступят к просушке домов и ремонтным работам.

Сейчас спасатели проводят дезинфекцию домов в селе Февральское. Водой оказались затоплены 18 домов и 71 придомовая территория. Сегодня специалисты МЧС откачивали воду в последних 2 домах. Также проводится дезинфекция водосливных каналов. Работы ведутся и в селе Бысса, где были подтоплены 10 домов и 32 придомовых участка.

По информации амурского правительства, как только спадёт вода и будет проведена вся необходимая санитарная обработка территории, людям разрешат вернуться.