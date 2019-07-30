Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:21 0

Амурчанин убил престарелого отчима: ему надоело за ним ухаживать

Амурчанин убил престарелого отчима: ему надоело за ним ухаживать
Фото: pixabay.com

6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил 42-летний житель Тамбовского района, убивший отчима.

По версии суда, в конце 2018 года осужденный, недовольный тем, что ему приходится убирать за престарелым отчимом, нанес ему удары по голове и телу. После этого, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, сожалея о случившемся, вызвал сотрудников полиции. Вечером следующего дня от полученных травм пожилой человек скончался.

Свою вину на суде амурчанин признал частично. Он отрицал факт того, что смерть наступила именно от нанесенных ударов. По его версии, смерть отчима наступила от падения, сообщается на сайте амурской прокуратуры.

Просмотров всего: 817

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Приамурье и. о. начальника тыла УМВД подозревают в получении крупной взятки
Происшествия 2

Амурчанин лишился 30 тысяч, пытаясь арендовать коттедж на берегу моря

Происшествия

Амурчанам, убившим пенсионера, грозит пожизненное лишение свободы

В России и мире

Полицейские показали фото преступницы, которую состарили наркотики
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь