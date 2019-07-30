Амурчанин убил престарелого отчима: ему надоело за ним ухаживать

6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима получил 42-летний житель Тамбовского района, убивший отчима.

По версии суда, в конце 2018 года осужденный, недовольный тем, что ему приходится убирать за престарелым отчимом, нанес ему удары по голове и телу. После этого, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, сожалея о случившемся, вызвал сотрудников полиции. Вечером следующего дня от полученных травм пожилой человек скончался.

Свою вину на суде амурчанин признал частично. Он отрицал факт того, что смерть наступила именно от нанесенных ударов. По его версии, смерть отчима наступила от падения, сообщается на сайте амурской прокуратуры.