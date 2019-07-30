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30июля
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В Амурской области пассажирский автобус попал в ДТП: погибли люди (видео)

В Амурской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В настоящий момент известно о двоих погибших.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональном управлении ГИБДД, в 17:35 на автодороге в Шимановском районе произошло столкновение пассажирского автобуса Mercedes и легкового автомобиля Toyota Camry. По состоянию на 19:45 известно о двоих погибших и двоих пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативные группы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

По сообщению очевидцев, приславших видео в редакцию Амур.инфо, авария случилась в районе села Селеткан Шимановского района. Сколько человек было в автобусе, пока неизвестно. Судя по видеозаписи с места ДТП, в районе шел дождь. Официальных данных о маршруте следования пассажирского автобуса пока нет. По информации очевидцев, этот автобус курсирует между Благовещенском и Шимановском.

На кадрах видны автомобили пожарной службы и скорой помощи. Оба разбившихся автомобиля находятся на одной полосе, возле леерного ограждения. У легкового повреждена передняя часть, у автобуса также заметны повреждения передней части.

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#ДТП

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