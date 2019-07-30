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В Белогорске из-за разлива реки Томь перекрыли участок дороги

В Белогорске из-за разлива реки Томь перекрыли участок дороги
Фото: Скриншот видео

В Белогорске перекрыли автодорогу Белогорск–Бочкаревка. Уровень реки Томь повысился, и вода стала затапливать проезжую часть.

«Перед вторым мостом на село Бочкаревка уложено ограждение и установлен соответствующий знак. Мероприятия выполнены во избежание внештатных ситуаций в связи с началом перелива реки Томь через проезжую часть. Выезд из города осуществляется по объездной дороге через Чеховский мост», – сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Белогорска Иван Пивкин.

У домов в дачном поселке «Междуречье», которое находится недалеко от подтопленной территории, организовано дежурство. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС, ГИМС, Росгвардии, пожарной части при необходимости помогают людям в перевозке имущества и животных лодкой по затопленной дороге, сообщает пресс-служба Белогорска.

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