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Вода во Владимировку зайдет, но как в 2013 году не будет

Вода во Владимировку зайдет, но как в 2013 году не будет
Фото: Скриншот видео

Так масштабно, как это случилось в 2013 году, село Владимировка Благовещенского района, не затопит. Об этом 30 июля на пресс-конференции в амурском правительстве заявил первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севастьянов.

«Это исключено. Как в 2013 году, такие объемы мы не прогнозируем. Однако, в период с 2013 года поменялись русла рек, были отстроены новые дамбы, сделаны некоторые берегозащитные укрепления. Мы сейчас знаем одно, по данным гидрометцентра, везде на реке Зея превышены отметки опасного явления. Все у нас сейчас держится за счет рукотворных дамб, изменение русел и так далее. Как в 2013 году подтоплений не будет, зайдет ли вода на территорию села Владимировка? Мы думаем, что да. Будут подтоплены огороды, пострадают подворья. Каким это будет уровнем, трудно сейчас сказать. Но я что хочу сказать, чтобы вы не расслаблялись, я к жителям сейчас обращаюсь, а готовились к этому. (…)Даже если вода придет, чтобы мы вышли с минимальными потерями», – сообщил Алексей Севастьянов.

«По тому прогнозу, который есть на данное время, именно от реки Зея мы не прогнозируем подтопления села Владимировка», – добавил заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда.

Амур.инфо сообщало, что на Владимировку Зея уже начала наступление. Несколько участков вдоль нее уже подтоплены. В обед 30 июля сотрудники пожарной части № 41 села Усть-Ивановка сняли с квадрокоптера разливающуюся реку.

Ранее глава Благовещенского района, к которому относится Владимировка, заявлял, что село готовится к сценарию 2013 года, а местные жители грузовиками вывозят вещи и животных.

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#наводнение

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