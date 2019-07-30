Паромное сообщение между Благовещенском и Хэйхэ приостановлено

Благовещенская таможня рассказала о работе пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ. С 28 июля в регионе деятельности Благовещенского таможенного поста временно приостановлено оформление паромов, осуществляющих грузоперевозки между Благовещенском и Хэйхэ.

Возобновление сообщения паромами планируется в первой декаде августа, когда улучшится гидрологическая обстановка на реке Амур.

По словам исполняющего обязанности начальника Благовещенского таможенного поста Егора Щепёткина, приостановить работу паромов на грузовом направлении пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ пришлось в связи с высоким уровнем воды в реке Амур. В настоящее время благовещенские таможенники работают в штатном режиме и с 8:00 до 21:00 производят таможенное оформление барж, которые перевозят товары и грузы между Китаем и Россией. Ожидается, что грузоперевозки в пункте пропуска в полном объеме возобновятся в первой декаде августа, когда снизится уровень воды на Амуре.

Пассажирское направление пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ в настоящее время работает в обычном режиме. Ежедневно производится таможенное оформление и таможенный контроль физических лиц и сопровождаемого их багажа с 8:00 до 21:00, сообщили в ведомстве.