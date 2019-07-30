Пойма реки Зеи в Амурской области затоплена по всему течению

Фото: правительство Амурской области

Гребень паводка в Амурской области проходит по Свободненскому району на участке Суражевка – Малая Сазанка на глубину 0,8–2,5 метра. Пойма Зеи затоплена по всему течению. За сутки в регионе зарегистрированы подъемы воды до полуметра.

По прогнозу Амурского ЦГМС, 31 июля подъемы сохранятся до 0,7 метра, а 1–2 августа прогнозируется спад на 0,2–0,4 метра.

Уровень Зеи в районе Суражевки на утро 30 июля составил 749 сантиметров. За 4 часа, с 08:00 до 12:00, уровень повысился еще на 6 сантиметров, достигнув отметки 755 сантиметров, что на 55 сантиметров выше отметки опасного гидрологического явления, при котором происходит подтопление жилых домов. В районе села Малая Сазанка уровень воды на 12 часов составлял 991 сантиметр, это на 21 сантиметр выше отметки опасного явления.

Уровень воды в Белогорье на 12:00 достиг отметки 701 сантиметр, это выше отметки неблагоприятного явления на 41 сантиметр. А в Благовещенске за сутки уровень Зеи увеличился на 4 сантиметра и составляет 526 сантиметров.

На Верхнем Амуре наблюдается спад уровней воды на 0,1–0,6 метра, на Среднем Амуре – подъем на 0,1–0,5 метра. Сохраняется выход воды на пойму на участке село Гродеково – село Константиновка и в районе села Иннокентьевка на 0,8–1,5 метра.

Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, 31 июля на участке Благовещенск – Гродеково прогнозируется спад на 0,2–0,3 метра. Ниже по течению на участке Константиновка – Иннокентьевка сохранятся подъем на 5–60 сантиметров без достижения неблагоприятных и опасных отметок. 2–3 августа у села Иннокентьевка уровень может достигнуть неблагоприятной отметки в 850 сантиметров.

На реке Селемдже наблюдается спад уровней воды на 0,1–0,9 метра, у села Богословка вода падает, но уровень пока выше отметки опасного явления на 1,1 метра. Пойма от Норска до Богословки затоплена на глубину 1,7–2,3 метра.

На реке Томь в районе Белогорска уровень воды достиг отметки неблагоприятного явления в 350 сантиметров. При смещении паводка ниже по течению ожидается подъем уровня воды у Белогорска 1–2 августа до отметки 400–450 сантиметров.