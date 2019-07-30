Папа испортил видео дочери и прославился на весь интернет (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Девушка из США в Твиттере под ником IG: iam_lynnlegend опубликовала в короткое видео, где ее отец помешал ей записать ролик с сексуальным танцем. Испорченные кадры прославили девушку на весь мир.

Отец зашел в комнату дочери, когда та пыталась станцевать «тверк» под песню Ники Минаж. Она резко прервала откровенные движения и начала двигаться в обычной манере, перенаправив камеру в сторону отца. Тот поддержал ее танцы. «Мой отец почти поймал меня», – подписала видео девушка.

Публикация набрала почти 600 тысяч лайков и более 118 тысяч ретвитов. Комментаторы высоко оценили видео и похвалили отца девушки за сообразительность.

«А-а-а, вот ты маленькая преступница! Я просто улетел от того момента, когда он начал танцевать вместе с тобой», «А я испугалась за тебя, подумала, что он сейчас вытащит ремень!» — сообщила подписчица Mica_MarieS. «Это супер-крутой отец, я хочу себе такого!», «Здорово, когда отец с тобой на одной волне», «Таких пап еще поискать! Он у тебя молодец», – высказались комментаторы.