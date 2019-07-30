Амурские поисковики отправились в Волгоградскую область

Фото: предоставлены амурскими поисковиками

В Серафимовичском районе Волгоградской области ведут работу амурские поисковики. Они отправились туда с экспедицией. Цель – отыскать могилы солдат и произвести перезахоронение.

В ходе экспедиции в течение 20 дней сводный поисковый отряд Амурской области обследует территорию Бобровского сельского поселения Серафимовичского района. В данном месте, согласно архивным сведениям, в августе-ноябре 1942 года различные части и соединения 21-й армии Юго-Западного (в последствии Донского) фронта, в том числе 96-я стрелковая дивизия, сформированная в Амурской области, потеряли 1 547 человек. Это произошло при освобождении и удержании Серафимовичского плацдарма, а также во время операции «Уран».

«Ожесточенное сопротивление оказали немецкие и румынские части, оккупировавшие хутор Бобровсский-2, нашим 1381-му и 1384-му стрелковым полкам Амурской 96-й стрелковой дивизии. По воспоминанию очевидцев, во время форсирования реки Дон в районе Бобровского, весь берег был усыпан телами красноармейцев, которые подбирала и уносила река. Многие из них числятся пропавшими без вести. Часть была захоронена дивизией и местными жителями на правом берегу реки Дон в братских могилах. Теперь мы намерены обследовать 25 квадратных километров прибрежной территории Дона для того, чтобы отыскать эти могилы и произвести их перезахоронение, с указанием установленных нами имен, поскольку со временем, по мере смещения русла реки, эти места окажутся под водой», – рассказал командир сводного поискового отряда Амурской области Владимир Федорук.

Сводный поисковый отряд Амурской области проводит мероприятия в Серафимовичском районе Волгоградской области четвертый год подряд. За время работы отрядом были обнаружены и перезахоронены останки 15 бойцов Красной армии, обнаружено неучтенное дивизионное госпитальное кладбище в хуторе Березки Зимняцкого сельского поселения. В нем, согласно документам, похоронено 163 человека. Также составлен список потерь всех соединений Донского фронта, насчитывающий почти 7 000 человек, говорится в сообщении амурских поисковиков.

«96-я стрелковая дивизия была сформирована на станции Завитой в Амурской области и укомплектована в основном дальневосточниками и сибиряками, множество из которых были призваны военкоматами Амурской области. Сразу после завершения комплектования дивизия была отправлена на фронт, где после долгого похода сменила почти обескровленную 304-ю дивизию на Дону. В августе 1942-го года командующий дивизии получил приказ начать наступление на город Серафимович. Форсировав Дон, полки дивизии и приданные части выбили врага из хуторов Затонский на левом фланге и Бобровский-2 на правом, что позволило основной ударной группировке овладеть городом и закрепиться в нем, так образовался Серафимовичский плацдарм», – рассказывает заместитель председателя совета амурского отделения «Поискового движения России» Андрей Орлов.

Плацдарм под Серафимовичем стал первой освобожденной территорией на излучине Дона и имел важное стратегическое значение в операции по разгрому немецко-румынской группировки войск под Сталинградом. Именно с данного плацдарма 19 ноября 1942 года началось массированное контрнаступление советских войск, известное в историографии как операция «Уран», ознаменовав собой начало Сталинградского сражения.