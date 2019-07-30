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сегодня, 17:16 0

Пьяный мужчина укусил змею и убил ее

Пьяный мужчина укусил змею и убил ее
Фото: sipa с сайта Pixabay

В Индии пьяный мужчина загрыз укусившую его змею. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.

Пресмыкающееся заползло в дом к Раджу Кумару (Raj Kumar), когда он отдыхал в одиночестве и распивал спиртные напитки. «Змея укусила его. В ответ он укусил ее и разорвал на куски», – рассказал сын Кумара.

Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии. Что стало причиной ухудшения состояния, неизвестно. По заявлениям очевидцев, змея была неядовитая, сообщает «Лента.ру».

«Случай определенно странный. Мне доводилось видеть людей, которых укусила змея, но что бы кто-то укусил змею сам, а потом принес ее труп с собой в сумке – это впервые», – рассказал лечащий врач Кумара.

В апреле в Сети появилось видео, где 3-летний мальчик играл с огромным смертоносным питоном. На кадрах ребенок без защитной спецодежды лежит на огромном питоне, облокотившись на него руками.

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#животные #здоровье

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