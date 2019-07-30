Сигареты амурским подтопленцам отправят вертолетом за счет спонсоров

Жителям Углового, которые пережидают паводок в подтопленном селе, доставят сигареты вертолетом. Оказалось, что табак значится в методических рекомендациях по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС.

Как ранее сообщало информагенство, в ответ на просьбу сельчан о сигаретах, им предложили не «допускать перегибов». Табачную тему подняли журналисты 30 июля на пресс-конференции в амурском правительстве, посвященной паводковой ситуации.

«Мы подняли инструкции, методические рекомендации по определению потребностей в такие периоды ЧС. Относительно сигарет, такая строка имеется. Да, это зло, но тем не менее, эти пагубные привычки также предусмотрены методическими рекомендациями, есть там определенный норматив. В настоящее время сигареты не приобретены, а оказана спонсорская помощь. То есть это не за счет бюджета. Люди посочувствовали, и данная продукция будет передана», – рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей области Татьяна Величко.

Она уточнила, что указанная норма сигарет – полпачки на человека в день. «Разумеется, это не на всех рассчитывается, а только на тех, кто заявит о такой потребности. Может, в этот период кто-то уже пожелает расстаться с этой привычкой. Это первый случай. Заявлена была марка и даже цвет», – добавила замминистра.

Поступила заявка на ту продукцию, которая не значится в методических рекомендациях, отметили на пресс-конференции. В данном случае речь идет о памперсах для взрослых.

По заявке Мазановского района, подтопленцам доставлено 390 упаковок сухих пайков. В районе нет возможности питаться в столовой или с помощью котловой кухни. Заявка предусмотрена из расчета на 3 дня на 130 человек. В данный момент формируют резерв сухих пайков.

Сейчас в Мазановский, а также в Селемджинский район нет возможности доставить продукты наземным транспортом. Грузы отправляют вертолетами МЧС. Заявки из подтопленных территорий направляют в министерство экономического развития и внешних связей области, они отрабатываются в течение 2 дней.

«В настоящее время Мазановский район уже начал получать эти продукты. Селемджинский район вчера вечером предоставил нам эту заявку, мы обрабатываем ее. С сетевыми организациями мы проводим работу, сейчас уже на отгрузку поставлены автомобили. Относительно поставки воды – 11 тонн получил Селемджинский район, Мазановский район – пока 2 с половиной. Из 25 тонн воды сформирован резерв в аэропорту», – сообщила Татьяна Величко.

За 5 дней пострадавшие получили 600 буханок хлеба, 500 килограммов картофеля, почти 200 банок тушеной говядины, более 50 килограммов круп. Для тех, у кого нет возможности приготовить пищу самостоятельно, дополнительно отправили партию из 390 сухих пайков. 31 июля пострадавшим отправят сладости: печенье, шоколад, соки, бисквиты.