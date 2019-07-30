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сегодня, 16:56 0

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Фото: instagram.com/jasmin/?hl=ru

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск мужа певицы Жасмин, депутата Илана Шора. Мужчину подозревают в краже крупной суммы.

«Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск подозреваемого Илана Шора. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы», – сообщают на сайте МВД Молдавии.

В конце июня прокуроры потребовали у Апелляционной палаты Кагула выдать ордер на арест и объявить в розыск депутата молдавского парламента Илана Шора по делу о преступлениях в банковском секторе. По этому вопросу должны были пройти заседания, но они не состоялись, так как обвиняемый не явился на них, сообщает «360».

Прокуратура наложила запрет на пользование движимым и недвижимым имуществом, а также на доли в компаниях, которые принадлежат Шору.

В свою очередь партия «Шор», которую возглавляет разыскиваемый, заявила, что их руководитель никогда не выходил за рамки закона. 14 июля Шор покинул Молдову.

О том, в какой стране находится муж Жасмин, неизвестно. Однако сама певица сейчас отдыхает на фестивале «Жара» в Баку.

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#криминал #шоу-бизнес

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