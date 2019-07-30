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сегодня, 16:52 0

На поддержку предпринимательства в Тынде выделено более 6 миллионов рублей

На поддержку предпринимательства в Тынде выделено более 6 миллионов рублей
Фото: пресс-служба администрации Тынды

Тему финансовой поддержки субъектов МСП в 2019 году обсудили на очередном заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при мэре города Тынды. Главный специалист отдела экономической политики Наталья Старостина рассказала, что в текущем году из областного и местного бюджетов выделено 6 миллионов 358 тысяч рублей.

Предоставление субсидий будет осуществляться по нескольким направлениям: для возмещения части затрат, связанных с созданием собственного бизнеса предусмотрен один миллион рублей; для возмещения части затрат, связанных с покупкой оборудования на развитие производства и потребительских услуг – более трех миллионов трехсот тысяч рублей и для возмещения части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования – около двух миллионов рублей.

Условия предоставления субсидий будут определены в августе и закреплены порядками в муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 годы».

Порядки будут размещены на официальном сайте администрации города Тынды в подразделе «Развитие малого и среднего предпринимательства»/«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» раздела «Экономика».

О сроках проведения конкурса будет сообщено дополнительно на официальном сайте администрации города и в средствах массовой информации.

Также на заседании координационного совета был рассмотрен вопрос участия местных предпринимателей в конкурсе «Бизнес-Успех».

Сейчас уже определены потенциальные тындинские предприниматели для участия в региональном этапе всероссийского конкурса – национальная премия «Бизнес-Успех», который пройдет 16 августа 2019 года в городе Благовещенске.

Администрация Тынды также планирует принять участие в конкурсе среди муниципальных районов и городских округов на соискание премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшение инвестиционного климата».

Руководитель сектора по торговле и защиты прав потребителей отдела экономической политики администрации Тынды Галина Дандыль сообщила присутствующим на заседании предпринимателям, что в этом году состоится 22 выставка-ярмарка «Тында-Экспо», которая пройдет 14 сентября – в празднование Дня города.

На заседании координационного совета также был выбран новый председатель – предприниматель Сергей Антонов.

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#бизнес #конкурсы #помощь #Тында

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