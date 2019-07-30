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30июля
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сегодня, 16:48 4

Правительство утвердило перечень потенциально опасных собак

Правительство утвердило перечень потенциально опасных собак
Фото: dajlapu.com

В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными...» правительство РФ утвердило перечень потенциально опасных пород собак. МВД сократило первый вариант, в котором было почти 70 пород, до 13.

В список, который составляло Министерство внутренних дел, вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы собак из перечня, сообщает «Интерфакс».

Министерство внутренних дел несколько месяцев работало над списком, сократив первоначальный вариант, в который сначала включили 69 пород. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка.

Хозяева собак попавших в список пород по закону не могут выгуливать их без намордников и поводков.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон не могли принять семь лет.

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#животные #здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Квочка

    Квочка
    1 час назад

    Остальные породы можно выгуливать без поводка и намордника?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    А есть где-нибудь вообще ссылка на региональные законы по домашним животным?

    Столкнулись с ситуацией натравливания собаки, а информации нет от слова совсем.

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Конечно,они же совершенно безопасны!

  • full

    full
    46 минут назад

    А алабай там есть или он не опасен?

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