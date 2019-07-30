Правительство утвердило перечень потенциально опасных собак

В соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными...» правительство РФ утвердило перечень потенциально опасных пород собак. МВД сократило первый вариант, в котором было почти 70 пород, до 13.

В список, который составляло Министерство внутренних дел, вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы собак из перечня, сообщает «Интерфакс».

Министерство внутренних дел несколько месяцев работало над списком, сократив первоначальный вариант, в который сначала включили 69 пород. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка.

Хозяева собак попавших в список пород по закону не могут выгуливать их без намордников и поводков.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон не могли принять семь лет.