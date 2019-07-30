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Амурчанам, убившим пенсионера, грозит пожизненное лишение свободы

Амурчанам, убившим пенсионера, грозит пожизненное лишение свободы
Фото: pixabay.com

Заместитель прокурора Амурской области Сергей Аксаментов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей села Преображеновка Октябрьского района.

Мужчин обвиняют в незаконном проникновении в жилище, разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, а также убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем.

По версии следствия, двое амурчан 38 и 32 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в сентябре 2018 года, ночью, пришли к 86-летнему соседу, чтобы одолжить деньги на спиртное. Стучаться злоумышленники не стали, а незаконно проникли в дом через незапертую дверь и, воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, стали обыскивать помещения. Мужчин застигли за этим занятием, тогда они повалили пенсионера на пол и, преодолевая его сопротивление, несколько раз ударили ножом в жизненно важные органы. Потерпевший скончался. Не обнаружив денег, амурчане похитили продукты питания и алкоголь на сумму 473 рубля.

Уголовное дело в отношении мужчин направлено в Амурский областной суд, сообщает прокуратура Амурской области. Уголовным кодексом РФ за совершение указанных преступлений (по совокупности) предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

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#криминал #происшествия

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