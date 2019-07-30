По факту ДТП в Магдагачинском районе возбудили уголовное дело
В Амурской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, случившегося в понедельник, 29 июля, в Магдагачинском районе. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на федеральной трассе Чита – Хабаровск в результате столкновения двух автомобилей погиб человек.
По предварительной информации, водитель одного из автомобилей нарушил правила обгона и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством. В результате ДТП пассажир УАЗа, мужчина 1977 года рождения, скончался при доставлении в больницу.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до пяти лет.
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