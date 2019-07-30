Полицейские показали фото преступницы, которую состарили наркотики

На официальной странице полиции Великобритании была опубликована фотография 53-летней женщины, которую арестовали за распространение наркотиков. Пользователи не поверили, что женщине столько лет, так как выглядела она намного старше.

Глубокие морщины и впалые щёки проиллюстрировали последствия злоупотребления психотропными веществами.

Пользователи Facebook понадеялись, что это станет примером и предостережением для других людей: «Мне 64, и я ещё молодо выгляжу по сравнению с ней. Похоже, она – урок того, как злоупотребление психотропными веществами может повлиять на вашу кожу», «Будем надеяться, что некоторые молодые люди посмотрят на неё и осознают, какими могут быть результаты употребления наркотиков помимо разрушенных семей».

Преждевременное старение кожи, добавляющее десятилетия к возрасту, — это лишь одно из множества последствий употребления тяжёлых наркотических средств. Прием наркотиков влияет на работу нервной системы, а также разрушает все внутренние органы, сообщает Life.