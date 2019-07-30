Амурские семьи временно остались без детских выплат

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Амурчане жалуются на то, что не получили детские выплаты. Семьи, которые ежемесячно получают так называемые президентские 11 тысяч 909 рублей за первенца, не увидели расчет за июль. Кроме того, нет единовременного пособия, которое должны были начать выплачивать в мае. Сумма выплаты – 23 818 рублей.

«Ситуация такая: я родила первого ребенка в мае, тогда же озвучили, что с мая будет новое пособие – 23 800. Подача заявлений началась еще шестого мая, но до сих пор денег нет. Все мамочки сидят в городе и ждут этих денег. В нашей группе в вотсапе просто какой-то ажиотаж», – рассказала жительница Благовещенска.

Другая амурчанка пожаловалась на то, что не дождалась ежемесячной выплаты за первенца. Ее получают семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый ребенок, а доход не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека.

«Ждали весь месяц, сегодня уже 30 число и чувствую, ничего не придет. Хоть бы оповестили как-то. Понятно, рожаем для себя, но мы же рассчитываем на эти деньги. У всех кредиты», – сообщила другая амурчанка.

В министерстве социальной защиты населения Амурской области рассказали, что выплаты действительно не были произведены.

«Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка (11 тысяч 909 рублей) выплачивается за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день с Министерством труда Российской Федерации проведена сверка по численности, по объему средств. В ближайшее время средства будут доведены в область и сразу, в августе, выплаты будут произведены», – сообщила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

Что касается единовременных выплат для семей, в которых в 2019 году родился первый ребенок (она составляет 23 тысячи 818 рублей), то средства перечислят родителям в первых числах августа.