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сегодня, 16:40 4

Амурские семьи временно остались без детских выплат

Амурские семьи временно остались без детских выплат
Фото: Амур.инфо

Амурчане жалуются на то, что не получили детские выплаты. Семьи, которые ежемесячно получают так называемые президентские 11 тысяч 909 рублей за первенца, не увидели расчет за июль. Кроме того, нет единовременного пособия, которое должны были начать выплачивать в мае. Сумма выплаты – 23 818 рублей.

«Ситуация такая: я родила первого ребенка в мае, тогда же озвучили, что с мая будет новое пособие – 23 800. Подача заявлений началась еще шестого мая, но до сих пор денег нет. Все мамочки сидят в городе и ждут этих денег. В нашей группе в вотсапе просто какой-то ажиотаж», – рассказала жительница Благовещенска.

Другая амурчанка пожаловалась на то, что не дождалась ежемесячной выплаты за первенца. Ее получают семьи, в которых после 1 января 2018 года родился первый ребенок, а доход не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека.

«Ждали весь месяц, сегодня уже 30 число и чувствую, ничего не придет. Хоть бы оповестили как-то. Понятно, рожаем для себя, но мы же рассчитываем на эти деньги. У всех кредиты», – сообщила другая амурчанка.

В министерстве социальной защиты населения Амурской области рассказали, что выплаты действительно не были произведены.

«Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка (11 тысяч 909 рублей) выплачивается за счет средств федерального бюджета. На сегодняшний день с Министерством труда Российской Федерации проведена сверка по численности, по объему средств. В ближайшее время средства будут доведены в область и сразу, в августе, выплаты будут произведены», – сообщила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

Что касается единовременных выплат для семей, в которых в 2019 году родился первый ребенок (она составляет 23 тысячи 818 рублей), то средства перечислят родителям в первых числах августа.

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#дети #областная власть #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    зачем во время платить?если можно деньги прокрутить

  • Бинго-Бонго

    Бинго-Бонго
    1 час назад

    В российских регионах составлен «портрет» бедности

    Гражданин трудоспособного возраста, образование — ПТУ, работает, имеет детей. Думаете, это портрет представителя крепкого середнячка — эдакого среднестатистического Иванова? Нет. Это портрет бедности в России, выяснила «Газета.Ru». Основные причины бедности в нашей стране действительно уникальны: мизерные зарплаты, рождение детей, старческое одиночество. А если в семье есть ребенок-инвалид, кто-то серьезно заболел или попал в кредитную кабалу — пиши пропало.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    мента с миллиардом поймали, в казну их!!!

  • omniscope

    omniscope
    39 минут назад

    Сдаётся мне, все деньги пустили на подтопленцев.

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