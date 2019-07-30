Амурские подтопленцы получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

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По 10 тысяч рублей получат амурчане, имеющие несовершеннолетних детей и проживающие в затопленных домах. Сейчас по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова региональное министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности прорабатывает вопрос о дополнительных выплатах.

Уточняется количество детей. Прорабатывается механизм, по которому средства будут выплачиваться. Сейчас амурские подтопленцы подают документы на получение 30 тысяч рублей на одно домовладение, если вода поднялась выше пола жилого дома, и 10 тысяч – за утрату урожая.

Получить поддержку жители могут и по линии социальной защиты населения. Единовременная выплата в 30 тысяч предоставляется при утрате единственного жилья, а 10 тысяч люди могут получить при утрате жизненно необходимого имущества.

«Власти Приамурья понимают, что вышеперечисленные выплаты не смогут полностью компенсировать потери людей, чьи дома простояли в воде несколько суток, потому правительство и губернатор продолжают работу с федеральным правительством по выделению дополнительного финансирования на поддержку граждан, пострадавших от наводнения», – говорится в сообщении амурского правительства.