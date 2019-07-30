Генконсул Японии осмотрел площадку строительства канатной дороги в Приамурье

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В Благовещенск с ознакомительным визитом прибыла делегация генерального консульства Японии в Хабаровске. Возглавил эту делегацию генконсул Фукусима Масанори. 29 июля состоялось несколько встреч, в ходе которых обсуждались перспективы сотрудничества по разным направлениям.

«Мы более 20 лет сотрудничаем с разными префектурами, однако эти контакты носят непостоянный характер. Хотелось бы выстроить системный, понятный для обеих сторон диалог. Есть большая заинтересованность в развитии сотрудничества, в том числе экономических связей. Город и регион славятся сельхозтоваропроизводителями. Качество наших изделий высоко ценится – это молочная, мясная продукция, соя, мед, кондитерские изделия. Большие перспективы мы видим по развитию культурных связей. В Благовещенске есть вокальные и танцевальные коллективы мирового уровня, художественная и музыкальная школы», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, генеральный консул высоко оценил развитую в Благовещенске систему дополнительного образования школьников. Он отметил, что стоит проработать систему взаимных творческих обменов, которые могут быть приурочены к каким-либо крупным событийным мероприятиям. Также он отметил, что генконсульство сможет посодействовать в распространении полезной информации для бизнеса.

Большой интерес у японских гостей вызвал проект первой в мире трансграничной канатной дороги. Представитель компании-инвестора провел экскурсию по площадке будущей стройки.

Визит завершила встреча с ректором Дальневосточного ГАУ Павлом Тихончуком. Он рассказал об истории контактов университета с японскими учебными заведениями. За все время существования вуза, его студенты и преподаватели неоднократно бывали на стажировках в японских университетах «Ракуна Гакуэн», «Тиба», «Ниигата» и Токийском аграрном университете.

«Самый длительный совместный проект был у нас по изучению бурого медведя. Сначала наши студенты-охотоведы побывали в Японии, а затем экспедиция проходила здесь, в Амурской области. Мы намерены не просто возобновить подобные обмены, но и внедрять у себя самые передовые практики, изучаемые в Японии. Например, нас очень впечатлили так называемые вертикальные теплицы, которые сделаны у них прямо в ресторанах. Система настолько автоматизирована, что у персонала есть две задачи – вовремя поменять растения и снять урожай», – поделился Павел Тихончук.

На базе Дальневосточного ГАУ создан и работает собственный Центр японской культуры. Правда, пока все экспонаты размещены в помещении одного из общежитий вуза. После ремонта Центр планируют перенести в главный корпус. Пользуясь случаем, на торжественное открытие пригласили генерального консула Японии в Хабаровске.

«Мы с удовольствием примем участие в этом мероприятии. В Благовещенске несколько престижных университетов, и мы намерены помогать вам в развитии отношений с коллегами из Японии. Это касается не только научной и образовательной сферы, но и творческих, молодежных обменов», – сказал Фукусима Масанори.

Делегация работала в Благовещенске в течение двух дней. Гости приняли участие в открытии фестиваля японского кино, побывали на месте строительства пограничного мостового перехода через реку Амур, посетили предприятия города, а также встретились с главой региона.