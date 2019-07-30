В ожидании наводнения в Хабаровском крае объявили режим ЧС

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти. За сутки вода поднялась до 311 сантиметров. При этой отметке обычно начинается выход реки на пойму. По решению губернатора в Хабаровском крае объявлен режим ЧС.

«Для Хабаровска это не ощущается, а вот на некоторых островах левого берега могут быть видимые проявления. В ближайшие сутки уровень Амура будет и дальше активно расти. К 30 июля ждем плюс 34 сантиметра, а затем еще примерно столько же. В итоге за двое суток река поднимется на 70 сантиметров», – прокомментировали обстановку в Дальневосточном ГУМС.

В комитете правительства края по гражданской защите уточнили, что ранее в первой декаде августа гидрологи прогнозировали повышения уровня до 4,5 метра. Сегодня эта цифра уже не актуальна. Новые расчеты притока паводковых вод из Приамурья, а также данные о приближающихся циклонах позволяют говорить об отметках в 580–630 сантиметров к 8–10 августа.

«По информации администрации Хабаровска, при таком уровне в зону риска попадают около 4 000 дач на островах Кабельный и Дачный, а также низкие места краевой столицы. Угрозы затопления транспортных и промышленных объектов, как это было в 2013 году, пока нет, но власти все равно должны предусмотреть самые негативные сценарии. Поэтому в Комсомольск-на-Амуре, который стоит ниже по реке и куда придет вода после Хабаровска, направят наливные дамбы. В случае угрозы они добавят лишние полтора метра к стационарной дамбе, рассчитанной на 10 метров, которая защищает микрорайон Мылки», – пояснили в комитете.

Одновременно в южных районах края нарастает угроза подтопления поселений в районе имени Лазо. Вода уже зашла на 64 приусадебных участков в селах Полетное, Прудки, Петровичи и Марусино. В зону возможного бедствия направлена оперативная группа спасателей, которая будет на месте следить за ситуацией, сообщает правительство Хабаровского края.