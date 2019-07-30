Минлесхоз: Если бы Зейской ГЭС не было, Благовещенск ушел бы под воду

Фото: Амур.инфо

В Амурской области сохраняется сложная гидрологическая обстановка. 30 июля ситуацию с наводнением обсудили в амурском правительстве на пресс-конференции. В частности, говорили влияет ли работа Зейской ГЭС на масштабы паводка.

Первый замминистра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севастьянов сообщил, что если бы Зейской ГЭС не было, то затопленными оказалось бы большее количество населенных пунктов, а Благовещенск ушел бы под воду.

«Нам нужно всем поклониться и сказать этой станции "спасибо". И в этом году, и в 2013 году. Если бы она вообще не была построена, и мы получили ту гидрологию, которая была в 2013 году, я вам даю 100 процентов, даже больше, что город Благовещенск ушел бы под воду. Весь паводок, всю воду держала до последнего Зейская ГЭС. Когда она перестала сдерживать эти огромные кубические километры воды, сбрасывались в течение 2 дней 7 тысяч кубов в секунду. И то сбрасывались тогда, когда уже пошли вниз уровни, примерно, до Новокиевского Увала и они начали сбрасывать и туда все это поднялось. (…) Помните фотографии архивные 1985 года, 50-х годов. Это, как раз, паводки огромные, когда не было ГЭС», – пояснил Алексей Севастьянов.

В инстаграм-аккаунте Зейской ГЭС сообщается, что на данный момент сбросы воды не осуществляются — в этом нет необходимости. Согласно особенностям гидроузла, водосливную часть плотины открывают после достижении уровня верхнего бьефа отметки в 317,5 метра. По данным на 30 июля, уровень воды в верхнем бьефе Зейского водохранилища составляет 312,97 метра. Уровень нижнего бьефа - 221,79 метра. Отмечается спад притока - 3000 кубических метров в секунду. Общий среднесуточный расход - 667 кубических метров в секунду.

«Представьте, мы защищаем населенный пункт какой-то, закрыли его дамбой. Вода держится, это пункт защищен. На определенном моменте мы понимаем, что если воду сейчас не спустим, дамбу прорвет, и весь этот огромный вал воды устремится в населенный пункт, и его просто смоет. Что мы делаем? Вот как было в Ивановке в прошлом году. Мы начинаем спускать воду. Получаем, конечно, подтопления, но не такие глобальные. То есть, у нас надежда была, что этот паводок ГЭС полностью сдержит, но к сожалению, воды было столько, что наверху водохранилища можно было руки помыть», – добавил заместитель министра.

Алексей Севастьянов так же сравнил характер нынешнего наводнения с наводнением 2013 года.

«В 13 году большие проблемы мы получили из-за подобных дождевых паводков, которые наблюдаем сейчас. Вы, наверно, все слышали, гидрологи говорят, что ситуация гидрологическая и метеорологическая схожа с 2013 годом. Мы попали на соприкосновение холодных и теплых фронтов. Из-за этого у нас постоянно дожди большие, по 120-80 миллиметров в секунду. Все это собирает водосток в северных реках, выходит на реки, которые впадают в две большие артерии – это Зея и Амур. В 2013 году параллельно еще выходил большой паводок в Забайкалье. Были огромные уровни, выше уровня 1984 года. Амур тогда подпер Зею, ей было просто некуда уходить. И весь этот паводок, который мы поймали с северов, начал снизу вверх растекаться. Поэтому так сильно тогда утонула Владимировка. Сейчас немного другая ситуация: Амур не такой полноводный и вода спокойно уходит в Амур, нет подпора. Почему мы прогнозируем возможное подтопление «Старицы» (в Белогорске), потому что большая Зея подопрет Томь, и вода пойдет опять же снизу вверх. Вода через дамбу, возможно, пойдет в этот поселок», – подытожил заместитель министра.